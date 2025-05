Von Afrika nach Polen: So schwer fällt Anna Heiser das Loslassen ihrer Farm

Namibia - Anna Heiser (34), ihr Ehemann Gerald (39) und ihre beiden Kinder stehen vor einer großen Veränderung: Das "Bauer sucht Frau"-Paar hat sich schweren Herzens dazu entschlossen, seine geliebte Farm in Namibia zu verkaufen und einen Neuanfang in Polen zu wagen. Der Influencerin fällt diese Entscheidung offensichtlich alles andere als leicht.

Zwischen eindrucksvollen Aufnahmen von Zebras und Nashörnern gewährt sie ihren Followern einen tiefen Einblick in ihre Gedankenwelt: "Namibia hat mich geprägt – mit seiner Weite, seiner Stille, seiner wilden Schönheit. Mit Momenten, die sich schwer in Worte fassen lassen, weil sie gefühlt werden wollen."

Ihr Beitrag zeigt deutlich, wie sehr sie die Zeit in Namibia bereichert hat. "Diese Erlebnisse haben sich tief in mein Herz eingebrannt und machen den Abschied umso schwerer." Ihre Dankbarkeit ist dabei spürbar: "Ich nehme so viel mit aus diesen Jahren. Nicht nur Erinnerungen, sondern ein Stück Seele, das für immer namibisch bleibt."

Schon vor einigen Wochen sprach Anna offen darüber, wie viel Respekt sie vor diesem Schritt hat. Doch trotz aller Unsicherheiten überwiegt inzwischen die Neugier auf das, was vor ihr liegt.