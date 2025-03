Anna Heiser offenbart altes Geheimnis: "Habe lange überlegt, ob ich das hier teilen soll"

Namibia - Bei Anna (34) und Gerald Heiser (39) stehen zurzeit alle Zeichen auf Krise: sei es ihre Ehe, die Aufgabe der Farm oder der Umzug von Namibia nach Polen. Neben der Paartherapie hat das " Bauer sucht Frau "-Traumpaar auch mit Einzeltherapien begonnen. Am Donnerstagabend meldet sich die zweifache Mutter mit einem Instagram-Post, in dem eines schnell klar wird: Dazu musste sie sich erst mal durchringen!

Aber am Ende habe sie sich dafür entschieden – weil sie wisse, dass sie nicht die Einzige sei, so die Influencerin.

Dann lüftet sie ein Geheimnis aus ihrer Vergangenheit: "Mit Mitte zwanzig war ich bereits zwei Jahre in Therapie. Trotzdem fühlt es sich dieses Mal anders an. Ich habe lange überlegt, ob ich das hier teilen soll. Solche persönlichen Einblicke machen mich angreifbar, und genau das hat mich zögern lassen."

Blick in den Rückspiegel: Namibia ist für die Heisers bald Geschichte. © Instagram/Screenshot/annaheiser

"Sie ist ein Zeichen von Stärke", stellt die gebürtige Polin klar. Dann gibt sie einen noch tieferen Einblick in ihr Seelenleben.

"Aufgrund meiner Vergangenheit habe ich immer wieder mit Panikattacken zu kämpfen. Und ich habe für mich und meine Familie entschieden: Ich will nicht mehr in Angst leben. Ich will daran arbeiten, mich diesen Gefühlen stellen, an mir wachsen."

Ein leichter Weg würde es wohl nicht werden. Auch wenn sie das Wort nicht mehr benutzen wolle, habe sie Angst, in ihrer Vergangenheit zu wühlen, sagt die Frau von Farmer Gerald.

"Aber ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen – für mich, für meine Familie, für ein Leben mit weniger Angst und mehr Leichtigkeit", schließt sie.

Man merkt: Bei Anna und Gerald ist gerade wirklich alles im Umbruch.