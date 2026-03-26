Anna Heiser bricht in Tränen aus: Darum geht es ihr so schlecht

Namibia - Was für ein Pensum: Es ist gefühlt einen Wimpernschlag her, dass Anna Heiser (35) mit ihrer Familie von Namibia nach Polen ausgewandert ist, da verschlägt es alle vier schon wieder zurück in die alte Heimat. Nach all den Niederlagen und Krisen, die das "Bauer sucht Frau"-Paar dort durchstehen musste, kam es kurz vor der Abreise, wie es kommen musste.

Gerald (40) und Anna Heiser (35) haben schon viele Krisen gemeistert. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

"Die erste Reise in unsere alte Heimat Namibia nach 7 Monaten. Das erste Mal als Besucher. Auch wenn ich mich darauf gefreut habe, war die Angst groß. So groß, dass ich einen Tag vor dem Abflug auf dem Bett saß und geweint habe, weil sich innerlich alles in mir gegen das Packen gewehrt hat.

Wir hatten beide Angst", schreibt die zweifache Mutter in ihrem neuesten Instagram-Posting.

Kein Wunder, dass Anna und Gerald mit gemischten Gefühlen nach Namibia zurückkehren. Dort haben sie sich zwar ineinander verliebt, doch auch beinahe als Eltern zweier Kinder wieder getrennt.

Hinzu kam der Verlust von Geralds Farm. Diese Niederlage hätte die Familie um ein Haar auseinandergerissen.



Warum sich das Paar so kurz nach dem Umzug nach Polen schon wieder in die alte Heimat traut, konnte die Influencerin bislang nicht so recht erklären. Dafür lässt sie ihre Fans an weiteren Details der Reise teilhaben.