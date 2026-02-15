Die Heisers gehen nach einem Jahr wieder auf ein Date: Was dann passiert, lässt Anna enttäuscht zurück

Polen - Was für ein Schock: Am Valentinstag haben sich Anna Heiser (35) und ihr Ehemann Gerald (40) richtig schick gemacht, um nach mehr als einem Jahr mal wieder auf ein gemeinsames Date zu gehen. Leider verlief dieses ganz und gar nicht so, wie die beiden sich das vorgestellt haben.

Vor dem Date waren Anna und Gerald Heiser noch ganz optimistisch. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/annaheiser (2)

"Seit einem Monat haben wir uns darauf gefreut. Alles war geplant. Meine Mama ist gekommen", schrieb die Influencerin am Sonntagmorgen zu einem Video auf Instagram. "Wir haben uns schick gemacht. Philharmonie. Freunde."



Doch dann kam alles anders: Mitten im Konzert ist die 35-Jährige nämlich zusammengeklappt.

"Alles perfekt … bis ich während des Konzerts ohnmächtig geworden bin, rausgetragen werden musste und mich, sehr glamourös, über einem Mülleimer in der Philharmonie übergeben habe."

Was der Grund für Annas plötzlichen Schwächeanfall war, ist nicht bekannt. "Immerhin bin ich früh genug wieder zu mir gekommen, um den Krankenwagen noch abzuwenden."

Dennoch sei die Enttäuschung über sich und ihren eigenen Körper groß. "Aber manchmal schreibt das Leben einfach andere Drehbücher als wir."