Die Heisers gehen nach einem Jahr wieder auf ein Date: Was dann passiert, lässt Anna enttäuscht zurück
Polen - Was für ein Schock: Am Valentinstag haben sich Anna Heiser (35) und ihr Ehemann Gerald (40) richtig schick gemacht, um nach mehr als einem Jahr mal wieder auf ein gemeinsames Date zu gehen. Leider verlief dieses ganz und gar nicht so, wie die beiden sich das vorgestellt haben.
"Seit einem Monat haben wir uns darauf gefreut. Alles war geplant. Meine Mama ist gekommen", schrieb die Influencerin am Sonntagmorgen zu einem Video auf Instagram. "Wir haben uns schick gemacht. Philharmonie. Freunde."
Doch dann kam alles anders: Mitten im Konzert ist die 35-Jährige nämlich zusammengeklappt.
"Alles perfekt … bis ich während des Konzerts ohnmächtig geworden bin, rausgetragen werden musste und mich, sehr glamourös, über einem Mülleimer in der Philharmonie übergeben habe."
Was der Grund für Annas plötzlichen Schwächeanfall war, ist nicht bekannt. "Immerhin bin ich früh genug wieder zu mir gekommen, um den Krankenwagen noch abzuwenden."
Dennoch sei die Enttäuschung über sich und ihren eigenen Körper groß. "Aber manchmal schreibt das Leben einfach andere Drehbücher als wir."
Auf Instagram berichtete Anna Heiser von dem unschönen Date
Anna und Gerald Heiser wagen zweiten, ruhigeren Versuch
Zwar wollte die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin danach immer noch auf den Ball. Da machte ihr aber ausgerechnet ihr geliebter Göttergatte einen Strich durch die Rechnung. "[Er] hat mir nur zwei Alternativen gegeben: Krankenhaus oder Hotel." Anna entschied sich für Zweiteres.
Das hübsche schwarze Kleid und der schicke Anzug mit Fliege mussten daraufhin wieder weggepackt werden. Zumindest, bis sich wieder einmal die Gelegenheit zum Ausgehen ergibt – nur dann "hoffentlich ohne Drama".
Immerhin: Die beiden mussten nicht völlig auf ein bisschen Zweisamkeit verzichten. In ihrer Story erklärte Anna schließlich, dass sie nach dieser "unvergesslichen Nacht", an die sich die beiden "noch lange erinnern" werden, am Sonntagmorgen einen zweiten Versuch wagten und es sich in einem Café gemütlich machten.
Spaß hatten die beiden dabei allemal, auch wenn Gerald sein Getränk – er probierte zum ersten Mal einen Matcha – leider überhaupt nicht mochte. "Ich glaube, wir beiden werden diesen Hype nicht verstehen", so die 35-Jährige.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/annaheiser (2)