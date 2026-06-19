Anna Heiser zeigt sich ungefiltert im Bikini: Diese starke Botschaft steckt hinter den Aufnahmen

Toskana (Italien) - Sommerurlaub bedeutet für viele, am Pool zu relaxen und im Bikini oder der Badehose in der Sonne zu brutzeln - so auch für Anna Heiser (35). Die zeigte sich im Netz nun ungefiltert in Badeklamotten und machte anderen Frauen damit Mut.

Anna Heiser (35) will mit ihren Bikini-Bildern anderen Frauen Mut machen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/annaheiser

Der "Bauer sucht Frau"-Star genießt derzeit seinen Urlaub mit seiner Familie in der italienischen Toskana. Bei sommerlichen Temperaturen entspannte Anna am Beckenrand des Pools und ließ sich dabei von Ehemann Gerald (40) ablichten.

Doch die zweifache Mutter wollte ihre gut 257.000 Follower auf Instagram mit ihren Aufnahmen nicht nur an ihrem Urlaub teilhaben lassen, dahinter versteckte sich eine eindrückliche Botschaft: Mit den unbearbeiteten Bikini-Bildern wollte Anna Heiser anderen Frauen klarmachen, dass es nicht den einen perfekten Körper gibt.

Die 35-Jährige zeigt sich selbstbewusst und macht klar, dass sogenannte "Problemzonen" eigentlich ganz normal sind. "Frauenkörper sind KEINE Fehlerliste", schreibt Anna zu einem Schnappschuss.

Eine Aussage, die nachwirkt, denn gerade im Sommer, wo man mit luftig-knapper Kleidung unterwegs ist, haben viele Frauen das Gefühl, ihre selbst erklärten Makel würden anderen nur so ins Gesicht springen.