10.05.2026 18:34 Anna Heiser zerreißt es das Herz: Darum sind ihre Kinder in Polen so traurig

Anna Heiser meldet sich am Wochenende mit sehr gemischten Postings - und Gefühlen auf Instagram.

Von Christian Norm

Danzig (Polen) - Anna Heiser (35) meldet sich am Wochenende aus ihrer neuen Heimat Danzig mit sehr gemischten Postings - und Gefühlen. Zum einen gab es große Freude über Geralds 40. Geburtstag, zum anderen eine Traurigkeit ihrer zwei Kinder, die der Mutter das Herz zerreißt. Was war geschehen?

Leon (5) und Alina (3) sind aus einem Grund sehr traurig in Polen. Anna Heiser (35) ist deswegen ziemlich ratlos. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin berichtet in ihrer Instagram-Story, dass ihre Kinder die Tiere vermissen würden, die sie in Namibia zurücklassen mussten, "vor allem unsere Hunde", so Anna. "Diese Traurigkeit zerreißt mir jedes Mal das Herz", gibt die 35-Jährige zu. Denn auch, wenn sie versuche, ihren Kindern zu erklären, warum Balu und Tascha in Namibia bleiben mussten, verstünden sie es nicht. "Jedes Mal kommt das Gespräch dann auf das Thema, dass sie sich einen Hund wünschen. Aber unsere Haustiere können nicht einfach so ersetzt werden", schreibt die Influencerin. Zudem traue sie sich die zusätzliche Verantwortung derzeit nicht zu. Anna Heiser So wehrt sich Anna Heiser gegen Vorwurf, Gerald zu Polen-Umzug gezwungen zu haben Am Ende der Nachricht fragt Anna verzweifelt: "Was soll ich bloß tun?" Doch zum Glück gab es an diesem Wochenende ja noch eine positive Geschichte.

Anna Heiser zeigt Überraschungsparty zu Geralds 40. Geburtstag auf Instagram