Anna Heiser zieht nach fünf Monaten ein Fazit: Sind Polen "sch**ße"?

Polen - Vor fast einem halben Jahr zog Anna Heiser (35) gemeinsam mit ihrer Familie in ihr Geburtsland Polen. Der perfekte Zeitpunkt also, um mit ein paar unschönen Klischees aufzuräumen.

Mit einer äußerst kontroversen Aussage startete Anna Heiser (35) am Dienstag einen Instagram-Beitrag. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/annaheiser (2)

"Polen sind sch**ße." Mit dieser kontroversen Aussage startete die "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin am Dienstag einen Instagram-Beitrag.

Doch keine Sorge: Damit verkündet sie natürlich nicht ihre eigene Meinung. Stattdessen habe sie derartige Aussagen – unter anderem auch, dass Polen "boshaft, unhöflich und missgünstig" seien – kürzlich von einer Influencer-Kollegin gehört, die auch aus Polen stammt.



Kein Wunder also, dass die 35-Jährige diese Gelegenheit nutzte, ein eigenes Fazit mit ihren mehr als 272.000 Followern zu teilen.

Anna, die selbst in Polen geboren wurde, ging ganz unvoreingenommen an die Sache heran, als sie vor fünf Monaten zurückkehrte. "Es kann ja sein, dass sich einfach einiges verändert hat in der Zeit, in der ich hier nicht war."

Doch bereits jetzt kann sie zusammenfassend sagen: "Nein! Es stimmt nicht."