Anna und Gerald Heiser in der Krise: "Bauer sucht Frau"-Paar gibt auf!

Namibia - Es ist vorbei! Das ehemalige " Bauer sucht Frau "-Traumpaar Anna (34) und Gerald Heiser (39) hat am Mittwochabend bekannt gegeben, Namibia zu verlassen und die Farm zu verkaufen. Auf Instagram schreibt die zweifache Mutter, was zum endgültigen Bruch geführt hat.

Anna Heiser (34) meldet sich am Mittwochabend mit einem Paukenschlag. © Instagram/Screenshots/annaheiser

"Es gibt Entscheidungen im Leben, die man nicht von heute auf morgen trifft. Entscheidungen, die einem den Schlaf rauben, Tränen kosten und das Herz schwer machen", so Anna.

Die Entscheidung, ihre Farm zu verkaufen und Namibia zu verlassen, sei eine solche. Es sei nicht ihre Entscheidung, sondern Geralds gewesen.

Aber mit der Zeit habe sie verstanden, warum er diesen Weg gehen möchte. "Und nach unzähligen Gesprächen, schlaflosen Nächten und vielen Emotionen fühlt es sich mittlerweile richtig an", erklärt Anna.

"Namibia war unser Zuhause, der Ort, an dem unsere Kinder aufgewachsen sind, wo wir gelacht, gekämpft und gelebt haben. Die Zeit hier wird für immer in unseren Herzen bleiben", schreibt sie weiter, fügt jedoch ein Aber an.