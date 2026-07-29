Doppelter Rückschlag für Anna und Gerald Heiser: Deswegen müssen sie ihre Pläne umschmeißen

Danzig (Polen) - Es soll einfach nicht sein! Ruhe, Alltag, Normalität - Pustekuchen. Bei Anna (36) und Gerald Heiser (40) herrscht mal wieder Alarm-Stimmung. Grund dafür ist nicht nur ein neuer gesundheitlicher Rückschlag bei ihrer Tochter Alina (3), sondern auch ein Wasserschaden in ihrem neuen Haus in Danzig.

Anna Heiser (36) muss sich am Mittwoch um ihre kranke Tochter und einen Wasserschaden im eigenen Haus kümmern. © Instagram/Screenshot/annaheiser

Es schien ganz kurz Ruhe einzukehren bei den ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Teilnehmern. Die Ärzte hatten eine Diagnose für Tochter Alina gestellt, nachdem die Dreijährige rund eine Woche im Krankenhaus behandelt worden war.

Das Problem: Anfang der Woche meldete sich Anna in ihrer Instagram-Story und berichtete, dass die verschriebenen Medikamente keine Wirkung bei ihrem Kind zeigen würden.

Ihre Vermutung: Die Ärzte haben sich wahrscheinlich bei der Diagnose geirrt. Kurze Zeit später berichtete die zweifache Mutter, dass ihr Mann Gerald seine Reise nach Deutschland abgeblasen hat.

Diesmal ging es dabei weniger um Alina. Stattdessen macht den Heisers seit einigen Tagen auch ein Wasserschaden in ihrem Haus zu schaffen.

Am Mittwoch meldete sich Anna diesbezüglich mit einem Update.