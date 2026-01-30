"Du bist so hässlich!" - Anna Heiser redet Klartext über "zu große Nase" und "zu kleine Brüste"
Polen - Bei Anna Heiser (35) geht es derzeit Schlag auf Schlag. Erst am Donnerstag hat sie sich wegen ihrer Wut über ihre ehemalige Farm in Namibia zu Wort gemeldet. Am Freitag wechselt die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin erneut auf Instagram abrupt das Thema. Diesmal dreht sich alles ums Aussehen.
"Du bist so hässlich!" - Diesen Satz habe sie seit ihrer Kindheit immer wieder zu hören bekommen. Doch nicht nur ihre Klassenkameraden hätten ungefragt ihr Aussehen bewertet, sondern auch ihre Verwandten.
"Wie zum Beispiel Onkels oder Cousins - Für alle war ich entweder zu dünn oder hatte eine zu große Nase oder später auch zu kleine Brüste", erzählt die zweifache Mutter in einem Video während sie sich schminkt.
Im Kommentar neben dem Clip ergänzt die 35-Jährige: "In letzter Zeit fällt mir immer öfter auf, wie selbstverständlich ungefragt Körper und Aussehen kommentiert werden. Als ich klein war, war das sogar normal. Kaum jemand hat sich gefragt, welchen Einfluss solche Worte auf ein Kind haben. Auf das Selbstbewusstsein. Auf die Körperakzeptanz."
Wiederum im Video erzählt Anna, dass sie bereits als Kind eine Nasen-OP für das Erwachsenenalter geplant habe. Dann sei es im Studium zu einer entscheidenden Begegnung mit einem Mann gekommen.
Anna Heiser redet in Insta-Posting mal wieder Klartext
Ein Studienfreund namens Holger habe ihr in einem Gespräch über die Schönheits-OP-Pläne empört gesagt, dass sie das sein lassen solle. "Tu das nicht. Deine Nase macht dich aus", so der junge Mann.
"Dann hat es Klick gemacht", erzählt die Influencerin. Die Pläne seien danach für immer vom Tisch gewesen.
Zurück im Kommentar ergänzt sie: "Ich habe Holger gebraucht, um meine Augen zu öffnen. Nicht nur, um mich selbst zu akzeptieren oder zu verstehen, dass Schönheit subjektiv ist. Und meine schiefe Nase zu mir gehört. Sondern auch, um mir heute immer wieder bewusst zu machen, wie ich meine Kinder erziehen möchte."
Entsprechend deutlich fällt Annas Fazit aus: "Worte bleiben. Und manchmal entscheiden sie darüber,
wie wir uns ein Leben lang sehen. Also vergiss es nicht - du bist toll, so wie du bist."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser