Schwere Entscheidung: Anna Heiser und Schwiegervater haben Angst um Gerald
Namibia - Sie ringen seit Wochen mit sich selbst und dieser schweren Entscheidung. Im Zentrum der Diskussion steht bei den Heisers immer wieder ein Gefühl: Angst. "Mein Schwiegervater und ich hatten vor allem Angst um Gerald", schreibt Anna Heiser (35) in ihrem neuesten Instagram-Posting. Was war da los?
Das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar ist mit den zwei gemeinsamen Kindern schon seit einer Weile wieder in der ehemaligen Heimat Namibia zu Besuch.
Ob sie ihre alte Farm aufsuchen wollten oder nicht - darüber konnten sie sich bis zuletzt nicht wirklich einigen. In ihrem Insta-Posting liefert Anna jetzt aber ein abschließendes Update.
"Mein Mann hat lange überlegt, ob wir, oder eher er, hinfahren soll. Ob wir noch einmal durch das Tor gehen. Noch einmal sehen, wie alles jetzt aussieht. Aber wir hatten Angst. Angst davor, was es mit uns macht. Angst, dass all das wieder hochkommt, was wir eigentlich schon loslassen wollten", schreibt die zweifache Mutter.
Letzten Endes sei niemand zur Farm gefahren, erklärt sie schließlich in dem Beitrag. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Anna meldet sich auch in ihrer Story mit Neuigkeiten
"Kehoro war nicht einfach nur ein Ort. Es war ein Kapitel unseres Lebens. Ein Kapitel voller Träume, Hoffnung, aber auch Zweifel. In dem Fall bedeutet für uns Abschließen nicht, noch einmal zurückzugehen. Sondern bewusst nicht hinzugehen", erklärt die 35-Jährige.
Sie sei dankbar für alles, was sie dort hatten, für die ersten Jahre mit ihren Kindern und alles, was ihre Familie geprägt habe, so Geralds Frau.
"Und trotzdem ist da auch Wut. Wut darüber, dass uns die Farm am Ende nicht das geben konnte, was wir uns erhofft haben. Es fühlt sich an wie Trauer.
Und vielleicht gehört genau das dazu, dass man all diese Gefühle durchlebt und dass sie alle ihre Berechtigung haben. Es ist okay", schließt die Influencerin ihr Posting.
Unterdessen hat sich Anna Heiser am Samstagnachmittag in ihrer Story gemeldet. Dort erklärte sie, dass die Reise nun vorbei sei. Am Abend fliege ihre Familie wieder nach Hause.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/annaheiser