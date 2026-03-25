Anna Heiser bricht endlich ihr Schweigen: So schlecht geht es ihr wirklich

Namibia - Fans von Anna Heiser (35) mussten in den vergangenen Wochen stark sein. Zum einen hatte sich die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin bei ihnen abgemeldet - ungewiss, wann sie wiederkommen würde. Zum anderen teilte sie kryptisch mit, dass es Zeit sei, die Notbremse zu ziehen . Seit dem Wochenende gibt es endlich konkrete Antworten der zweifachen Mutter. Denn sie hat sich mit einem ausgiebigen Instagram-Posting zurückgemeldet.

Anna Heiser (35) zeigt sich in ihrem neuesten Posting unter anderem weinend. © Instagram/Screenshot/annaheiser

Anna, die zurzeit mit ihrer Familie in der ehemaligen Heimat Namibia im Urlaub ist, schreibt in ihrem Beitrag: "Die letzten Wochen haben mir gezeigt, dass man manchmal gezwungen wird, langsamer zu werden. Nicht, weil man will, sondern weil der Körper oder das Leben einem keine andere Wahl lassen."

Dass es um ihre Gesundheit schon seit Längerem nicht gut steht, hatte die Influencerin bereits in ihrem "Abschieds-Posting" vom 4. März betont. Auch jetzt geht es wieder um genau dieses Thema.

So erklärt die 35-Jährige: "Ich habe lange versucht, einfach weiterzumachen, stark zu sein und zu funktionieren - für meine Familie und für unser Leben. Beim letzten Check-up hat mein Herz der Ärztin Sorgen gemacht."

Zwar hätten erste Untersuchungen beruhigende Ergebnisse gezeigt, so Anna. Doch damit scheint die Sache alles andere als erledigt zu sein.