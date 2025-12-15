So sieht Anna Heiser nicht mehr aus: Das ist ihre neue Frisur

Polen - Bereits am Sonntagabend hat sie es angekündigt, am Montag dann keine halben Sachen gemacht: Anna Heiser (35) war beim Friseur.

Anna Heiser (35) war am Montag beim Friseur. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

Am späten Montagnachmittag postete sie ein Vorher-Nachher-Video auf Instagram.

Der Unterschied ist dabei mehr als leicht zu erkennen. Mit der langen Wallemähne ist es nämlich wieder vorbei.

Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin trägt ihr Haar jetzt deutlich kürzer.

Falls sich an der Farbe etwas verändert hat, fällt das kaum auf. Ob ihr Mann Gerald mit der neuen Frisur zufrieden ist, bleibt unterdessen abzuwarten.