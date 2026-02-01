Anna Heiser bricht ihr Schweigen: So schlimm war es auf der Farm in Namibia wirklich

Polen - Anna Heiser (35) meldet sich am Donnerstag mit einem Paukenschlag zurück. Grund dafür ist ihre baldige Rückkehr nach Namibia mit ihrer Familie. Doch während ihr Ehemann Gerald (39) gerne ihre ehemalige Farm besuchen würde, sträubt sich bei der Auswanderin alles dagegen. Sie holt sogar zu einem Rundumschlag aus!

Farmer Gerald (39) und Anna Heiser (35) werden bald mit ihrer Familie nach Namibia reisen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser

"In mir ist Wut. Ich bin wütend auf die Farm", stellt die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin klar. "Auf das Gefühl, dass sie unsere Bemühungen nicht zugelassen hat. Und ja, ich weiß, wie irrational das klingt, aber Gefühle halten sich nicht an Logik. Sie sind einfach da", erklärt sie.

Doch es wird noch heftiger. Demnach scheint Annas Herz nie wirklich an diesem Ort gehangen zu haben. "Wir haben bis zur letzten Sekunde gekämpft. Für einen Traum, der nicht wirklich meiner war."

Es sei der Traum ihres Ehemannes Gerald gewesen, der dann mit der Zeit zu ihrem Leben geworden sei. "Umsonst. Vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Denn heute wissen wir - Für uns ist ein anderer Weg vorgesehen", fügt die zweifache Mutter hinzu.

Das Posting enthält 19 Fotos, auf denen Anna all die Dinge zeigt, die sie und Gerald vergeblich unternommen haben. Manches davon auch gegen die eigenen Bedürfnisse.