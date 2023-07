Anna Hofbauer trennt sich von Management: Schlug Trennung von Ehemann vor

Hamburg - In letzter Zeit hörte man ungewohnt wenig von Influencerin und Ex-Bachelorette Anna Hofbauer (35). Auf Instagram verriet sie ihren Followern jetzt den Grund.

Anna Hofbauer (35) hat sich von ihrem Management getrennt. Offenbar aus gutem Grund. © Screenshot/Instagram/anna_hofbauer.official

Wenn es ihr nicht gut gehe, ziehe sich die 35-Jährige lieber zurück, erklärte sie gleich zu Beginn ihres Statements. "Ich halte dann einfach meine Klappe, will meine Ruhe haben und mache vieles mit mir selber aus."

Die letzten Wochen und Monate, wollte sie eigentlich gar nichts mehr auf Instagram machen, so die Influencerin. Wollte sich nicht zeigen, nichts sagen, sondern nur ihre Ruhe haben.

Der Grund: Sie sei an ein Management geraten, das ihr persönlich nicht gutgetan habe. "Dieses Management war schwierig", formulierte es Anna in ihrer Story. Sie sei gedrängt worden, diese und jene Dinge zu machen, die ihr guttun würden, aber bei der 35-Jährigen das Gegenteil ausgelöst hätten.

Bei einem Treffen mit einer der Mitarbeiterinnen in Hamburg habe diese ihr durch die Blume gesagt, "dass ich mich doch auch von meinem Mann (Anm.d.Red.: Dem Schauspieler Marc Barthel (33)) trennen könnte, weil ich würde es auch mit dem Einkommen als Influencerin als Alleinerziehende schaffen."

Dazu gesagt habe sie in dem Moment nichts. "Aber das arbeitet dann in mir", so die Influencerin. Ein Wendepunkt.

"Das sollen eigentlich Leute sein, die mir was Gutes wollen oder mit denen ich gerne auch zusammenarbeite und irgendwie passiert hier gerade genau das Gegenteil."

Irgendwann kam dann der Moment, in dem sie beschloss zu kündigen. Danach sei es aber erst richtig losgegangen.