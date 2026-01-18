Anna Loos findet nach Abfuhr an Brandenburger Theater klare Worte: "Sinkendes Schiff"
Von Monika Wendel
Brandenburg an der Havel - Die Schauspielerin Anna Loos (55) will ihre Bewerbung als Intendantin am Theater ihrer Heimatstadt Brandenburg an der Havel aufrechterhalten und hat zugleich Kritik am Vorgehen der Verantwortlichen geübt.
Vor wenigen Tagen entschied der Aufsichtsrat, dass er die vakante Intendantenstelle vorerst nicht neu besetzt und die Entscheidung vertagt.
Loos erklärte in einer Mitteilung am Abend: "Das Theater ähnelt einem sinkenden Schiff, und ein Kurswechsel ist dringend notwendig." Es sei nicht gelungen, die wachsende Krise des Brandenburger Theaters zu beenden. "Das Haus braucht keine weiteren Interimslösungen, es braucht eine ernst zu nehmende Intendanz mit einer starken künstlerischen Vision und vollkommen neue Impulse."
Der Aufsichtsrat des Theaters beschloss, die leitende Dramaturgin des Theaters, Carola Söllner, bis zum Ende der Spielzeit 2026/2027 als Künstlerische Leiterin zu berufen. Der frühere Intendant Alexander Busche hatte das Haus im vergangenen Sommer verlassen.
Loos sprach von einem mutlosen Vorgehen. Sie kritisierte: "Es ist eine Entscheidung für die Verwaltung des Status quo, nicht eine für die Zukunft."
Loos wuchs in Brandenburg an der Havel auf
Derzeit schränkt ein großer Wasserschaden den Betrieb am Stadttheater massiv ein. Eine Sperrung der Bühne bis zum Ende der laufenden Spielzeit könne nicht ausgeschlossen werden, teilte das Theater mit.
Die Schauspielerin, die in Brandenburg an der Havel aufgewachsen ist, hatte sich Ende 2025 offiziell um die Intendanz beworben.
Nach der jetzigen Entscheidung des Theaters gegen eine personelle Neuaufstellung schrieb sie: "Und ich möchte hiermit erklären, dass ich meine Bewerbung um die Intendanz des Brandenburger Theaters aufrechterhalte."
