Anna Loos findet nach Abfuhr an Brandenburger Theater klare Worte: "Sinkendes Schiff"

Brandenburg an der Havel - Die Schauspielerin Anna Loos (55) will ihre Bewerbung als Intendantin am Theater ihrer Heimatstadt Brandenburg an der Havel aufrechterhalten und hat zugleich Kritik am Vorgehen der Verantwortlichen geübt.

Schauspielerin Anna Loos (55) will weiter Theaterchefin werden. © Marcus Brandt/dpa

Vor wenigen Tagen entschied der Aufsichtsrat, dass er die vakante Intendantenstelle vorerst nicht neu besetzt und die Entscheidung vertagt.

Loos erklärte in einer Mitteilung am Abend: "Das Theater ähnelt einem sinkenden Schiff, und ein Kurswechsel ist dringend notwendig." Es sei nicht gelungen, die wachsende Krise des Brandenburger Theaters zu beenden. "Das Haus braucht keine weiteren Interimslösungen, es braucht eine ernst zu nehmende Intendanz mit einer starken künstlerischen Vision und vollkommen neue Impulse."

Der Aufsichtsrat des Theaters beschloss, die leitende Dramaturgin des Theaters, Carola Söllner, bis zum Ende der Spielzeit 2026/2027 als Künstlerische Leiterin zu berufen. Der frühere Intendant Alexander Busche hatte das Haus im vergangenen Sommer verlassen.

Loos sprach von einem mutlosen Vorgehen. Sie kritisierte: "Es ist eine Entscheidung für die Verwaltung des Status quo, nicht eine für die Zukunft."