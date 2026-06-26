Anna Loos und Jan Josef Liefers: Tochter überrascht mit ungewöhnlichem Karrierewunsch

Berlin - Das Schauspieler-Paar Anna Loos (55) und Jan Josef Liefers (61) verrät, dass ihre Töchter beruflich ganz andere Wege einschlagen als gedacht.

Jan Josef Liefers (61) und Anna Loos (55) sind seit 2004 verheiratet. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Das Schauspieler-Paar war eigentlich davon ausgegangen, dass Lilly (20) und Lola (18) in ihre Fußstapfen treten würden. Schließlich standen beide bereits mehrfach vor der Kamera.

"Die beiden haben sehr starke künstlerische Ambitionen gehabt", erklärte Liefers beim "WoMen on Top"-Event in Düsseldorf. "Doch dann haben uns beide nacheinander überrascht."

Wie die "Bunte" berichtet, zeigt sich nun aber: Statt Schauspielerei interessiert sich die ältere Tochter inzwischen für einen völlig anderen Bereich.

Sie studiert Angewandte KI und Machine Learning. "Seitdem beschäftigt sie sich jeden Tag acht, neun Stunden mit Mathematik, schreibt Algorithmen und macht so verrückte Sachen", so Liefers.