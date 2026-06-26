Anna Loos und Jan Josef Liefers: Tochter überrascht mit ungewöhnlichem Karrierewunsch
Berlin - Das Schauspieler-Paar Anna Loos (55) und Jan Josef Liefers (61) verrät, dass ihre Töchter beruflich ganz andere Wege einschlagen als gedacht.
Das Schauspieler-Paar war eigentlich davon ausgegangen, dass Lilly (20) und Lola (18) in ihre Fußstapfen treten würden. Schließlich standen beide bereits mehrfach vor der Kamera.
"Die beiden haben sehr starke künstlerische Ambitionen gehabt", erklärte Liefers beim "WoMen on Top"-Event in Düsseldorf. "Doch dann haben uns beide nacheinander überrascht."
Wie die "Bunte" berichtet, zeigt sich nun aber: Statt Schauspielerei interessiert sich die ältere Tochter inzwischen für einen völlig anderen Bereich.
Sie studiert Angewandte KI und Machine Learning. "Seitdem beschäftigt sie sich jeden Tag acht, neun Stunden mit Mathematik, schreibt Algorithmen und macht so verrückte Sachen", so Liefers.
Anna Loos entpuppt sich ebenfalls als Mathe-Talent
Moderatorin Franca Lehfeldt (36) hakte direkt nach, ob die Mathe-Begeisterung von Mutter Anna komme. Diese reagierte ehrlich: "Also ich liebe Mathematik tatsächlich. Ich war auch im Mathe-Leistungskurs, aber unsere große Tochter habe ich zehn Jahre lang zur Mathenachhilfe geschleppt. Jede Woche." Und weiter: "Als sie uns damals ihren Studienwunsch mitgeteilt hat, haben wir uns angeguckt und sind zusammengebrochen vor Lachen."
Auch die jüngere Tochter hat eigene Pläne – sie interessiert sich für Jura. Laut Liefers würden beide Töchter sogar manchmal darüber sprechen, später gemeinsam ein eigenes Business zu starten. "Das macht mich wirklich happy", so der Schauspieler.
Anna Loos betonte zudem, wie wichtig es sei, Kinder ihren eigenen Weg gehen zu lassen. Ihre Kinder hätten zudem das Privileg, finanziell unterstützt werden zu können.
Titelfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa