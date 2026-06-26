"Magic Mike"-Schauspieler berichtet von Krankheit: OPs verstümmelten Teile seines Körpers

Los Angeles - Der bekannte Film- und Seriendarsteller Joe Manganiello (49) sprach erstmals offen über seinen gesundheitlichen Zustand: Noch vor wenigen Jahren brachten ihn rätselhafte Beschwerden an seine körperlichen Grenzen. Nun herrscht bittere Gewissheit: Er leidet an zahlreichen Autoimmunerkrankungen.

Jahrelang versuchte der Schauspieler Joe Manganiello (49), seinen gesundheitlichen Zustand aus der Öffentlichkeit herauszuhalten - nun zog er jedoch einen Schlussstrich. © ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORDAMERIKA / GETTY IMAGES VIA AFP

Am Donnerstag veröffentlichte der US-amerikanische Schauspieler einen emotionalen Instagram-Beitrag, in dem er seine Fans an seiner gesundheitlichen Achterbahnfahrt teilhaben ließ. Im Zuge dessen offenbarte der Star, dass eine lebensbedrohliche Krankheit über eine lange Zeit zu seinem stillen Begleiter geworden sei.

Bekannt wurde der 49-Jährige vor allem durch seine charmante und lustige Filmfigur "Big Dick Richie" aus "Magic Mike", die er 2012, 2015 sowie acht Jahre später verkörperte. Mit dem Beginn seiner Erkrankung musste er sich in dieser Branche jedoch drastisch einschränken.

"Fast das ganze letzte Jahrzehnt über, ohne dass es die meisten wussten, habe ich im Stillen gegen eine tödliche, mysteriöse Krankheit gekämpft", zitierte Entertainment Weekly Manganiello. Nur seine engsten Vertrauten seien im Bilde über seine Erkrankung gewesen.

Wie der 49-Jährige betonte, habe er weltweit medizinische Hilfe aufgesucht - jedoch ohne Erfolg. Trotz zahlreicher Behandlungen durch renommierte Ärzte und Spezialisten blieb die Ursache seiner andauernden Schmerzen lang ungeklärt.

"Ich habe die besten Ärzte der Welt aufgesucht, doch niemand konnte erklären, wodurch meine Krankheit ausgelöst wurde", fügte er hinzu. Neben unzähligen Therapien und Untersuchungen versuchte der Schauspieler, durch Medikamente wieder fit zu werden - doch auch diese halfen dem 49-Jährigen nicht weiter.

"Ich unterzog mich sehr schweren Operationen und Eingriffen, die Teile meines Körpers verstümmelten und mich zeitweise so schwächten, dass ich weder stehen noch gehen konnte."