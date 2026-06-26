Frau von Beckham-Spross zeigt sich komplett nackt: Einer freut sich ganz besonders darüber

Los Angeles - Abseits des ganzen Beckham-Familienstreits sorgt Nicola Peltz Beckham (31) mit einem Schnappschuss im Evakostüm für offen stehende Münder.

In der Ehe von Brooklyn Beckham (27) und Nicola Peltz Beckham (31) scheint es super zu laufen. © Willy Sanjuan/Invision/AP/dpa

Auf ihrem jüngsten Instagram-Foto ist die 31-Jährige komplett ohne Kleidung zu sehen - lediglich ein starkes Make-up inklusive eines kräftigen Kleckses Rouge zieren Nicolas zartes Gesicht. Intime Stellen wie beispielsweise die Oberweite wird überwiegend von ihrem linken Bein bedeckt.

Dass sich die im US-Bundesstaat New York geborene Amerikanerin hüllenlos zeigt, sorgt nicht nur bei zahlreichen Fans für Staunen und virtuellem Applaus. Vor allem bei einem löste die nackte Nicola Herzrasen und Schnappatmung aus: Ehemann Brooklyn Beckham.

Der ist so begeistert vom Anblick seiner Frau, dass er mit einem "Wow" und zwei roten Herz-Emojis kommentiert. Ob er als Fotograf auch das sexy Bild seiner Teuersten knipsen durfte, ist jedoch unklar.

Für Nicola ist es jedenfalls nicht das erste freizügige Foto. Erst Anfang März präsentierte sich das Model Oberkörperfrei und mit verführerischer Pose auf einem Spiegel-Selfie.