YouTube-Star sitzt mit seiner Mutter im Restaurant: Dann folgt der Kontaktabbruch

Hamburg - Auf Social Media ist er längst kein Unbekannter mehr: Sanijel Jakimovski (37) begeistert zahlreiche Fans unter anderem durch das Kommentieren von Reality-Formaten auf seinem YouTube -Channel. Doch hinter dem gut gelaunten Entertainer steckt auch eine emotionale Seite.

Sanijel Jakimovski (37) hat keinen Kontakt zu seiner Mutter mehr. © Screenshot: Instagram/sanijeljakimovski

In dem Format "deep und deutlich" sprach der 37-Jährige nun ganz offen darüber, weshalb er heute keinen Kontakt mehr zu seiner Familie hat. "Ich hatte da gerade Schluss gemacht mit meinem Freund und war gerade im tiefsten Heartbreak", beginnt er in der Talkrunde zu erzählen.

Kurz bevor der YouTube-Star an diesem Tag mit seiner Mutter im Restaurant verabredet war, hatte er aufgrund seines Beziehungs-Endes noch sein Herz bei ihr ausgeschüttet. Im Restaurant angekommen erzählte er seiner Mutter schließlich, dass es sinnvoll wäre, sich auch aufgrund interner familiärer Konflikte nun endlich externe Hilfe zu suchen.

Doch seiner Mutter schien dieser Vorschlag überhaupt nicht zu gefallen. "Guck doch überhaupt mal wo du bist mit deinem Leben. Du bist ein emotionales Wrack. Es bringt nichts, wenn du dich von mir abwendest", zitierte Jakimovski seine Mutter.

"Also sie hat meinen Liebeskummer genutzt, um mir aufzuzeigen: Hör auf, mit anderen zu reden. Bleib Mama treu, weil sonst geht es dir scheiße", erklärte der 37-Jährige weiter. Eine Situation, die das Fass offenbar endgültig zum Überlaufen brachte.