YouTube-Star sitzt mit seiner Mutter im Restaurant: Dann folgt der Kontaktabbruch
Hamburg - Auf Social Media ist er längst kein Unbekannter mehr: Sanijel Jakimovski (37) begeistert zahlreiche Fans unter anderem durch das Kommentieren von Reality-Formaten auf seinem YouTube-Channel. Doch hinter dem gut gelaunten Entertainer steckt auch eine emotionale Seite.
In dem Format "deep und deutlich" sprach der 37-Jährige nun ganz offen darüber, weshalb er heute keinen Kontakt mehr zu seiner Familie hat. "Ich hatte da gerade Schluss gemacht mit meinem Freund und war gerade im tiefsten Heartbreak", beginnt er in der Talkrunde zu erzählen.
Kurz bevor der YouTube-Star an diesem Tag mit seiner Mutter im Restaurant verabredet war, hatte er aufgrund seines Beziehungs-Endes noch sein Herz bei ihr ausgeschüttet. Im Restaurant angekommen erzählte er seiner Mutter schließlich, dass es sinnvoll wäre, sich auch aufgrund interner familiärer Konflikte nun endlich externe Hilfe zu suchen.
Doch seiner Mutter schien dieser Vorschlag überhaupt nicht zu gefallen. "Guck doch überhaupt mal wo du bist mit deinem Leben. Du bist ein emotionales Wrack. Es bringt nichts, wenn du dich von mir abwendest", zitierte Jakimovski seine Mutter.
"Also sie hat meinen Liebeskummer genutzt, um mir aufzuzeigen: Hör auf, mit anderen zu reden. Bleib Mama treu, weil sonst geht es dir scheiße", erklärte der 37-Jährige weiter. Eine Situation, die das Fass offenbar endgültig zum Überlaufen brachte.
YouTuber Sanijel Jakimovski über seine Mutter: "Das ist lieblos und das ist nicht gesund"
Seine Konsequenz: "Und dann wusste ich: Ich muss den Kontakt abbrechen. Meine Mama will mich nicht hören. Meine Mama will sich für nichts entschuldigen. Sie will nichts aufarbeiten. Das ist lieblos und das ist nicht gesund."
Die Entscheidung, den Kontakt abzubrechen, stand für ihn jedoch schon früher fest. Die Einsicht kam unter anderem durch Gespräche mit Psychologin Stefanie Stahl (62) im Rahmen einer Podcast-Aufnahme sowie durch den Austausch mit seiner Therapeutin. Doch Jakimovski zeigt gegenüber dieser radikalen Entscheidung positiv gestimmt.
"So traurig das für manche auch klingen mag, aber Dinge, die ich heute mache, würde ich niemals machen, wenn ich noch Kontakt zu meinen Eltern hätte, weil sie mich immer kleingeredet haben." So habe damals auch sein Vater nach Angaben des YouTubers gesagt, er solle nicht ins Fitnessstudio gehen, weil er sowieso keine Muskeln aufbauen könne.
"Seitdem ich diesen Einfluss nicht mehr habe, mache ich einfach Dinge." Trotz allem, was vorgefallen ist, zeigte sich der 37-Jährige offen: "Wenn meine Mama oder mein Papa oder meine Schwester aufrichtig auf mich zukommen würde, und Verantwortung für das Geschehene nehmen würde: Ich bin für alle offen", so Jakimovski abschließend.
Titelfoto: Screenshot: Instagram/sanijeljakimovski