Anna-Maria Ferchichi blickt zurück: "Ich war traurig und geschockt"

Berlin/Dubai - Die letzten Wochen und Monate waren bei Anna-Maria Ferchichi (41) sehr turbulent. Jetzt spricht die achtfache Mutter über den Moment, als sie das erste Mal den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielt.

Die achtfache Mutter hatte nach dem positiven Schwangerschaftstest große Angst. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Es gab kaum einen Tag, an dem Anna-Maria Ferchichi über den Sommer hinweg nicht in aller Munde war. Vor allem die Nachricht, dass die 41-Jährige ihr neuntes Kind erwartet, schlug ein wie eine Bombe.

Am Ende verlor die Ehefrau von Rapper Bushido (44) das Baby und im gemeinsamen Podcast: "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi", spricht die Influencerin jetzt das erste Mal über ihre Gefühlswelt, als sie von der Schwangerschaft erfuhr.



"Ich war total traurig und geschockt", erinnerte sich Anna-Maria. Eigentlich ist es ja ein Grund zur Freude, doch die kam in diesem Moment so gar nicht auf. Auch nach dem ersten Schock war die 41-Jährige immer noch wie versteinert: "Das sackte dann so und dieser Schock ließ überhaupt nicht nach."