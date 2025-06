Nach Horror-Unfall: Bushidos Sohn landet schon wieder im Krankenhaus

Anna-Maria Ferchichi (42) war erneut in Sorge wegen Djibi (11). © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Via Instagram wandte sich die Achtfach-Mama nun an ihre Follower. "Here we go again!" ("Da sind wir wieder!"), schrieb sie zu einem Foto, das den Elfjährigen in einem Krankenhausbett liegend zeigt. Der Kleine sieht sichtlich erschöpft aus und hängt an einem Tropf.

Außerdem versah Anna-Maria Ferchichi den Beitrag mit einem gebrochenen Herz-Emoji. In einem weiteren Beitrag ließ sie ihre Fans wissen, wie es um Djibis Gesundheitszustand bestellt ist. Zuvor hatte sie sich in Schweigen gehüllt.

Demnach seien sie erst um 3 Uhr in der Nacht im Bett gewesen. Ihrem Sohn sei es schon seit Tagen schlecht gegangen. Er habe unter anderem Fieber gehabt.

"Abends schoss das trotz Ibuprofen und Paracetamol so krass in die Höhe", offenbarte die Influencerin, die daraufhin in Sorge geriet. "Das hat mir so Angst gemacht. Dann habe ich schnell seinen Arm ausgepackt, weil ich dachte, da hat sich etwas entzündet." Dann sei auch der Junge panisch geworden.