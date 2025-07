Anna-Maria wollte nicht, dass Bushido bei Geburten dabei ist: Das ist der Grund

Berlin - Anna-Maria Ferchichi (43) und Bushido (46) haben sieben gemeinsame Kinder. Doch bei den natürlichen Geburten scheuchte die Influencerin ihren Gatten aus dem Kreißsaal. Die Begründung führt wie so oft ins Schlafzimmer des Promi-Paares.

Alles in Kürze

Anna-Maria Ferchichi (43) und Bushido (46) haben klare Regeln für den Kreißsaal. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi, Screenshot/Instagram/bush1do (Bildmontage)

"Weil ich einfach dachte, wenn ich jetzt eine vaginale Geburt habe, möchte ich nicht, dass der mir auf die Zwölf guckt, sorry!", erzählte Anna-Maria im Podcast "Zwischen Dubai und Köln", den sie zusammen mit der Influencerin und Fünffach-Mama Kimberly Devlin-Mania alias Kim (34) aufnimmt.

Dass sie mit ihrer Aussage möglicherweise polarisiert, ist der Dubai-Auswanderin bewusst. "Da werden mich auch wieder viele für hassen", sagte sie.

Aber es sei nun mal Fakt: "Mein Mann war bei keiner einzigen Geburt dabei." Allerdings sei Bushido selbst "auch nicht so scharf drauf" gewesen. Also habe der 46-Jährige jeweils draußen gewartet, um dann, wenn alles geschafft ist, dazuzustoßen.

Während andere die Geburt eines gemeinsamen Kindes als einen der intimsten Momente ansehen, die ein Paar miteinander erleben kann, zieht Anna-Maria Ferchichi hier eine klare Grenze.

"Ich bin sehr für Privatsphäre in einer Ehe, damit die Erotik gehalten wird", so die 46-Jährige im Podcast. So wie Anna-Maria und Bushido ihr Sexleben gerne medienwirksam inszenieren, gehört ein bisschen Inszenierung offenbar auch im ganz privaten Bereich dazu.