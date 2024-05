Anna-Maria Ferchichi hat wichtige Message an Hater: "Wir leben halt so"

In ihrer Instagram-Story richtet sich Anna-Maria Ferchichi (42) an die Kritiker. © Instagram/Anna-Maria Ferchichi

In aller Seelenruhe versucht die Achtfach-Mama, die Haare ihrer Drillings-Mädchen Naima, Amaya und Leonora zu kämmen und sie anzuziehen, doch das Handy scheint da interessanter zu sein. Selbst Pancakes können die drei frischgebackenen Kitakinder nicht wirklich begeistern.



"Ein typischer Sonntagmorgen" im Hause der Ferchichis und ein eigentlich harmloses Video, das dann aber doch den ein oder anderen derart getriggert haben muss, dass die Dubai-Auswanderin in ihrer Instagram-Story eine wichtige Message an die Kritiker hat.

"Vergleicht euch doch nicht mit mir. Ich habe acht Kinder, ja, ich habe einen berühmten Mann, wir sind sehr reich. Es ist doch völlig logisch, dass wir anders leben als ihr, die normal arbeiten gehen", richtet sich die 42-Jährige direkt an die Hater.

Das sehen auch die meisten ihrer 815.000 Follower so, die die Löwen-Mama in den Kommentaren bis aufs Blut verteidigen, denn vor allem, dass die Drillinge jeweils eine Nanny haben, scheint so manche Dame noch immer zu stören.