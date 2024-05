Drillinge gehen in die Kita: Bushido gibt "ein Vermögen aus"

Dass das Leben in Dubai nicht gerade günstig ist, merkt die XXL-Familie gerade in Sachen Bildung. Demnach geben sie "ein Vermögen" aus. Doch für das Wohl ihrer Kinder ist Bushido und Anna-Maria nichts zu teuer.

Das gab die Achtfach-Mama in ihrer Instagram-Story bekannt. "Ab jetzt sind es sieben Brotdosen und sieben Wasserflaschen... Krass, macht mich auf einmal total traurig", erklärt die Beauty in ihrer Instagram-Story.

Bushido (45) verabschiedet sich vom Image als Gangster-Rapper. Er ist liebevoller Papa. © Eva Manhart/APA/dpa

Dennoch fällt ihr der Abschied schwer: "Mein Mann kann es so gar nicht verstehen, aber mich machen diese Meilensteine einfach total traurig", schreibt sie zu dem Foto der Brotdosen.

Die Sorgen sollten unbegründet bleiben. Der erste Kitatag war ein voller Erfolg: "Ich habe mich dazu entschieden, sie abzugeben und nicht dort mit ihnen zu spielen. Es war die richtige Entscheidung. Nach zwei Minuten Trennungsschmerz haben gespielt, getobt und gegessen."

Die Großfamilie lebt mittlerweile seit über eineinhalb Jahren in Dubai. Generell hat das Leben dort trotz Sonnenschein und der Sicherheit so seinen Preis. Allein die Fixkosten belaufen sich auf 50.000 Euro monatlich, wie der Rapper in der RTL-Doku "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" zugab. Allein die Miete belaufe sich auf 30.000 Euro (mehr als Doppelte in Berlin).

Und die weiteren Kosten? "Wir haben Angestellte, wir essen gut, wir gehen viel essen. Ja, man braucht eine Menge Geld. Man muss das im Auge behalten", so Gattin Anna-Maria. Jetzt kommen noch ein paar Tausend Euro aus der Haushaltskasse hinzu.

Da trifft es sich gut, dass das Gericht im September den Rapper im Rechtsstreit mit Clan-Boss Arafat Abou-Chaker 1,8 Millionen Euro plus Zinsen zusprach.