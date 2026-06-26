Anna-Maria Ferchichi und Bushido brechen Podcast-Aufnahme ab: Was steckt dahinter?
Berlin/München - Fans von Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) waren in der vergangenen Woche verwundert: Warum erschien die neue Folge ihres Podcasts nicht? Jetzt klären die beiden auf, was hinter der Pause steckte.
"War eine sehr turbulente Woche. Wollen wir es dabei belassen?", sagte Bushido lachend zu Beginn der aktuellen Folge von "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi - Der Bushido Podcast".
Aber nicht mit Anna-Maria! "No, wir sind authentisch", entgegnete diese. Aufmerksamen Fans war ohnehin längst aufgefallen, dass am vergangenen Freitag keine Podcast-Folge erschienen war.
Offenbar war das Promi-Paar in der vergangenen Woche im Auto vor dem Weg ins Studio aneinandergeraten. "In unserem Privatleben geht es manchmal ganz schön drüber und drunter", erklärte Anna-Maria. "Das war dann eben in der Zeit so. Wir hatten zwei, drei Wochen, die waren ganz schön intensiv. Wir mussten große Entscheidungen treffen."
Daher sei die Situation "ein bisschen angespannt" gewesen. "Wir haben wahnsinnig gute Phasen, dann haben wir aber auch Phasen, da gehen wir uns echt auf den Sack", so die 44-Jährige.
Doch natürlich haben der Rapper und die Influencerin trotzdem Verträge und feste Termine, die es einzuhalten gilt.
Anna-Maria und Bushido: "Die Chemie muss stimmen"
"Dann fangen wir hier den Podcast an und ich denke mir so: Nee, ich habe dich angeguckt und gesagt, das kann ich jetzt nicht einfach so. Wir müssen erst darüber reden", schilderte Anna-Maria die Situation.
Aber es half offenbar alles nichts. "Wie das manchmal so bei uns ist, ein bisschen impulsiv, du springst auf, sagst, du gehst", berichtete die Schwester von Sarah Connor (46) weiter.
Bushido korrigierte, er sei aufgestanden, nicht aufgesprungen, räumte aber ein: "Das hat nicht funktioniert. Wir hatten eh noch so viel zu tun, dann haben wir gesagt, ciao."
Am Ende sind sich der Rapper und seine Gattin einig, was die Aufnahme ihres gemeinsamen Podcasts betrifft: "Die Chemie muss stimmen."
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa