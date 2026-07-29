Neue Beauty-OP bei Anna-Maria Ferchichi? Bushido hat darauf "keinen Bock"

Berlin - Anna-Maria Ferchichi (44) möchte sich irgendwann wieder einer größeren Schönheitsoperation unterziehen. Bushido (47) ist davon allerdings alles andere als begeistert.

Bushido (47) hält seit Jahren nichts von den Beautyplänen seiner Frau Anna-Maria (44). © Instagram: anna_maria_ferchichi

In der aktuellen Folge von "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" sprechen die beiden darüber, was sie am jeweils anderen besonders attraktiv finden.

Aus den zunächst harmlosen Komplimenten entwickelt sich schnell ein Gespräch über Schönheit und mögliche Eingriffe. Denn Anna-Maria hat bereits eine konkrete Vorstellung davon, was sie in Zukunft an sich ändern möchte.

"Ich mache safe irgendwann ein Facelift", erklärt die 44-Jährige. Noch sei eine solche Operation kein Thema, doch irgendwann könnte es so weit sein.

Bushido weiß nach eigener Aussage schon seit Jahren von den Plänen seiner Frau und hat daran bis heute keine Freude.

"Ich sage dir, so wie es ist, ich habe da keinen Bock drauf", stellt er klar. Verhindern könne und wolle er einen Eingriff allerdings nicht. Schließlich sei Anna-Maria eine selbstbestimmte Frau und könne über ihren Körper selbst entscheiden.

Sein persönlicher Wunsch ist trotzdem eindeutig: "Wenn es nach mir geht, mach gar nichts."