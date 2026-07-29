Neue Beauty-OP bei Anna-Maria Ferchichi? Bushido hat darauf "keinen Bock"
Berlin - Anna-Maria Ferchichi (44) möchte sich irgendwann wieder einer größeren Schönheitsoperation unterziehen. Bushido (47) ist davon allerdings alles andere als begeistert.
In der aktuellen Folge von "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" sprechen die beiden darüber, was sie am jeweils anderen besonders attraktiv finden.
Aus den zunächst harmlosen Komplimenten entwickelt sich schnell ein Gespräch über Schönheit und mögliche Eingriffe. Denn Anna-Maria hat bereits eine konkrete Vorstellung davon, was sie in Zukunft an sich ändern möchte.
"Ich mache safe irgendwann ein Facelift", erklärt die 44-Jährige. Noch sei eine solche Operation kein Thema, doch irgendwann könnte es so weit sein.
Bushido weiß nach eigener Aussage schon seit Jahren von den Plänen seiner Frau und hat daran bis heute keine Freude.
"Ich sage dir, so wie es ist, ich habe da keinen Bock drauf", stellt er klar. Verhindern könne und wolle er einen Eingriff allerdings nicht. Schließlich sei Anna-Maria eine selbstbestimmte Frau und könne über ihren Körper selbst entscheiden.
Sein persönlicher Wunsch ist trotzdem eindeutig: "Wenn es nach mir geht, mach gar nichts."
Anna-Maria Ferchichi schwärmt von ihrem Bushido
Am Körper seiner Frau habe Bushido überhaupt nichts auszusetzen, wie er weiter erklärt. "Du bist so, wie du bist. Und so, wie du bist, das hört sich so abgedroschen an, bist du perfekt. Es gibt nichts, was du ändern müsstest", betont der Rapper.
Auch Anna-Maria findet jede Menge liebevolle Worte für ihren Ehemann. "Ich finde dich ganz ehrlich von Kopf bis Fuß wahnsinnig attraktiv", schwärmt sie.
Es gebe an Bushidos Körper nichts, was sie nicht anziehend finde. Für sie sei ihr Partner schlicht "ein wahnsinnig attraktiver Mann".
Bei so vielen Komplimenten dürfte zumindest in Sachen Selbstbewusstsein bei beiden wohl kein Mangel herrschen. Ob Anna-Maria tatsächlich irgendwann noch mal zum Beauty-Doc geht, bleibt abzuwarten.
Titelfoto: Instagram: anna_maria_ferchichi