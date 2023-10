Anna-Maria Ferchichi würde Seitensprung geheim halten

Seit über 13 Jahren sind Anna-Maria und Bushido glücklich verheiratet. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido gehen seit mehr als über einem Jahrzehnt gemeinsam durch das Leben.

Obwohl nicht immer alles reibungslos verläuft und die beiden auch mal anecken, sind die 41-Jährige und der Rapper ein Herz und eine Seele.

Auf Instagram zeigte sich Anna-Maria jetzt sehr offen und direkt. In einer Fragerunde stand sie ihren Fans Rede und Antwort.

Als die Frage aufkam, ob die achtfache Mutter einen Seitensprung verzeihen würde, wurde sie sehr deutlich: "Eine Affäre würde ich nicht verzeihen. Nichtsdestotrotz würde ich es niemals unseren Kindern erzählen."

Dies seien Probleme, die am Ende nur die Eltern etwas angehen und man nicht an den Kindern auslassen sollte. Bei ihr und Mann Bushido sei so etwas noch nie vorgekommen und sie sagte außerdem: "Ich bin unendlich dankbar, dass Eifersucht keinen Platz in unserer Ehe hat."