Trennung oder "nur" Liebes-Krise? Bushido zog schon vor Monaten aus

Berlin - Nur eine schwere Phase oder doch Liebes-Aus? Anna-Maria Ferchichi (44) verkündete am Freitag überraschend die Trennung von Bushido (47) - nach 13 Jahren Ehe. Ein Beben in der Social-Media-Welt. Nur einen Tag später ruderte das Traumpaar in der Bild zumindest etwas zurück : Trennung Ja, von einem Ehe-Aus kann man aber nicht sprechen.

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) haben sieben gemeinsame Kinder. © Fabian Sommer/dpa

Der Rapper und die Achtfachmama leben demnach aktuell nicht zusammen, sind nach eigenen Angaben aber nach wie vor ein Paar. "Wir machen das, weil wir uns lieben, und nicht, weil wir uns nicht mehr lieben", sagte die 44-Jährige der "Bild".

Der 47-Jährige hat bereits seine Koffer gepackt - und das schon vor einer ganzen Weile. Seit circa drei Monaten leben sie nicht mehr zusammen. Doch erst jetzt gingen sie bzw. die Sarah Connor-Schwester an die Öffentlichkeit.

"Ich bin sehr dankbar, dass das nicht rausgekommen ist. Es wussten viele Leute und sie haben ihren Mund gehalten. Das zeigt mal wieder, was für einen tollen Freundeskreis wir haben", erzählt die Löwen-Mama in ihrer Instagram-Story.

Anzeichen, dass die heile Welt im Influencer-Paradies Dubai ins Wanken geraten ist, gab es schon vorher. "Es gab eine große Veränderung bei uns im Sommer. Einige von euch haben es auch einfach gemerkt. Nach meinem Verhalten, wie Anis aussieht. Anis hat viel Gewicht verloren. Das ist alles den Umständen geschuldet."