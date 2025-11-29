Nach Pietro Lombardis Giftpfeilen zum Liebes-Aus: Jetzt reagiert Anna-Maria Ferchichi

Berlin/Köln - Das überraschende Liebes-Aus von Rapper Bushido (47) und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) sorgt für die erste prominente Salve frecher Sprüche - von Sänger Pietro Lombardi (33). Daher geht die Löwen-Mama nun auf Konfrontationskurs.

Anna-Maria Ferchichi (44) lässt den Seitenhieb nicht auf sich sitzen. © Joerg Carstensen/dpa

"Lieber Pietro, es muss dich ja wirklich tief gekränkt haben, dass mein Mann dich bei DSDS ersetzt hat, wenn es so aus dir herausschießt", meldete sich Anna-Maria Ferchichi am Samstag in einer Insta-Story bei Pietro Lombardi.

Wir erinnern uns: Vor etwas über einem Jahr gab es bei "Deutschland sucht den Superstar" ein Jury-Beben. Lombardi, der 2011 die achte Staffel der Castingshow gewann, und 2019 erstmalig an der Seite seines Kumpels und früheren Mentors Dieter Bohlen (71) saß, war plötzlich weg vom Fenster: Bushido ersetzte ihn als Juror.

"Zur Klarstellung: Die Entscheidung lag an dem Verhalten deiner Partnerin, nicht an meinem Mann", streute die Achtfach-Mutter Salz in die Wunde.

Damals hatte es einen Polizeieinsatz wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt gegen seine damalige Verlobte Laura Maria Rypa (29) gegeben. Am Ende half es auch nichts, dass sich Bohlen für seinen Schützling einsetzte. Pietro musste seinen Platz räumen.

"Oder nimmst du mir es noch übel, dass ich in meinem Podcast gesagt habe, wie arm es wirkt, wenn man sich auch Jahre später noch öffentlich über seine Exfrau beklagt", legte die Dubai-Auswanderin nach und ergänzte: "Es ist das Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte."