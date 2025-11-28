Liebes-Aus bei Anna-Maria und Bushido! "Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr zusammen"

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) haben sich getrennt - zeigten sich noch vor Kurzem glücklich zusammen auf dem roten Teppich. © Fabian Sommer/dpa

Es dürfte ein Schock für alle Fans des Promi-Paares sein: Wie Anna-Maria bei Instagram bekannt gab, haben sich die Influencerin und der Rapper nach 13 Jahren Ehe getrennt.

In ihrer Story schrieb die Achtfach-Mama offen über die Krise: "Unsere Ehe ist in eine schwierige Phase geraten und wir hatten beide das Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen."

Schon seit einiger Zeit würden sie nicht mehr unter einem Dach leben, fuhr Anna-Maria Ferchichi fort. Dennoch würden sie weiter viel Zeit mit ihren Kindern verbringen.

Die Schwester von Sarah Connor (45) schilderte ehrlich, wie schwer ihr der neue Alltag fällt: "Vieles fühlt sich gerade neu und ungewohnt an, fast so, als müsste man wieder laufen lernen." Trotzdem gehe das Paar respektvoll miteinander um und wachse "in diese neue Realität hinein".



Damit endet eine der bekanntesten Promi-Ehen Deutschlands – und das nach mehr als 13 Jahren Liebe. Bushido und Anna-Maria waren seit 2011 ein Paar, 2012 läuteten die Hochzeitsglocken. Zusammen haben sie sieben gemeinsame Kinder.

