Anne Will: Was fordert Ex-Diplomat Melnyk diesmal?

Berlin - Sonntagabend läuft es wieder, der Anne-Will-Talk . Das Thema ist ähnlich dem von Maybrit Illner (58) am Donnerstag: " Ukraine – Kann sie die Wende im Krieg bringen?" Auch ein Gast kommt gleich doppelt in dieser Woche: Nicole Deitelhoff (60), die bereits bei Illner ihre Meinung breit trug. Ex-Botschafter der Ukraine, Andrij Melnyk (47), ist auch an Talk-Bord.

Moderatorin Anne Will (57). © NDR/Wolfgang Borrs

Ex-Diplomat Melnyk ist umstritten, seine Forderungen, seine jüngsten Beschimpfungen deutscher Politiker (insbesondere gegen Wagenknecht) und seine undiplomatische Art stieß und stößt vielen auf. Das weiß er selbst, wie er gern betont. Er darf sich also bei Anne Will zum Ukraine-Thema mal wieder äußern.

Und er selbst ist übrigens erfreut: "Diesen Sonntag, am 7. Mai. Nicht verpassen @AnneWillTalk Es wird wieder eine heiße Debatte über die Ukraine geben. Danke liebe @annewill für Ihre Einladung & dafür, dass dieser russische Vernichtungskrieg & seine Opfer nicht in Vergessenheit geraten Freue mich sehr darauf", heißt es vom nach Kiew gesandten Ex-Botschafter auf Twitter.

Zurück zum Will'schen Thema - Ukraine – Kann sie die Wende im Krieg bringen?

"Russland beschießt die Ukraine weiterhin massiv mit Raketen, greift Städte und Zivilbevölkerung an. Zugleich kann die erwartete Gegenoffensive der ukrainischen Truppen jeden Tag beginnen", heißt es in der Ankündigung zur Sendung.

Präsident Selenskyj besucht(e) momentan verbündete europäische Staaten. Er wirbt um Unterstützung. Laut Medien-Berichten sei für kommende Woche sein Besuch in Berlin geplant. Dieser wackelt allerdings aufgrund eines Lecks bei der Berliner Polizei. Man fürchtet Angriffe auf Selenskyj. Es wäre sein erster Besuch in der deutschen Hauptstadt seit Beginn des russischen Angriffs im Februar vergangenen Jahres.

Will will wissen: "Welche Unterstützung benötigt die Ukraine, um die russischen Truppen zurückdrängen zu können? Was, wenn die erwartete Frühjahrsoffensive der Ukraine scheitert? Und: Sollte die Ukraine nach dem Krieg schnell in die NATO aufgenommen werden?"