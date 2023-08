Anne Wünsche bei der Venus dabei: "Seit ich 18 bin, liebe ich diese Seite an mir"

Berlin - Wenn sich ab 26. Oktober die Stars und Sternchen der Erotikszene die Klinke in die Hand geben, wird auch Anne Wünsche (32) dabei sein. Der Ex-BTN-Star ist eine der Markenbotschafterinnen der Venus .

Die Dreifach-Mama bereut den Schritt zu OnlyFans aber keineswegs: "Auch wenn es einigen nicht schmeckt & sie mich dafür niedermachen: für mich war es eine Art Befreiung, endlich ausleben zu können, was die ganzen Jahre schon in mir steckte", stellt die Café-Besitzerin bei Instagram klar.

Mit der beliebten Erotikmesse Venus folgt der nächste Schritt, auch wenn sich die Wahlberlinerin schon denken kann, was jetzt folgen mag. Kaum eine Influencerin hat derart mit Shitstorms zu kämpfen, wie die Laiendarstellerin.

Für Anne Wünsche ist die Teilnahme an der Venus Neuland. © Instagram/Anne Wünsche, Venus Berlin

Sie sei deshalb "keine schlechte Mama, Partnerin, Firmengründerin oder Chefin! Seit ich 18 bin, liebe ich diese Seite an mir. Ich habe also schon damals freizügige Bilder von mir gemacht. Dann kam 'Berlin Tag & Nacht' und ich musste es lassen …Heute feiere ich umso mehr diese erotische Seite an mir."

Und auch die Venus darf sich geehrt fühlen. Normalerweise meidet Anne Wünsche den roten Teppich, Buchungen oder Veranstaltungen. Obwohl selber noch nie vor Ort, musste die Beauty nicht lange überlegen. "Als ich die Anfrage für die Venus bekommen habe, war das ein riiiiesen Kompliment für mich", berichtet die Web-Schönheit und ergänzt: "Natürlich komme ich". [Rechtschreibung übernommen]

Dass die Community vorsichtig ausgedrückt eher gespalten reagiert, dürfte die ehemalige BTN-Darstellerin wohl erwartet haben. Der Vorwurf bleibt dabei gleich: Als Mutter von drei Kindern gehören ihrer Meinung nach Nacktbilder nicht ins Internet.

Doch auch für die Kritiker hat der Venus-Neuling eine Botschaft parat: "Du kannst gern den Finger auf mich zeigen, … Ich mach' es trotzdem."