Auf einer Stufe mit Micaela Schäfer: Warum Anne Wünsche bei der Venus mitmischt!

Anne Wünsche (32) lässt bei OnlyFans die Hüllen fallen. © Instagram/Anne Wünsche, Venus Berlin

Und das ziemlich erfolgreich. Mittlerweile ist die Nackedei-Plattform zu ihrer Haupteinnahmequelle geworden.

Sexy Bilder haben beim Ex-BTN-Star schon immer dazugehört. Trotz teilweise heftigem Gegenwind zeigte die Beauty auf Instagram immer mal wieder gerne viel Haut. Geschadet hat es der Wahlberlinerin offensichtlich nicht.

Wenn vom 26. bis 29. Oktober wieder die berühmt-berüchtigte Erotikmesse Venus die Pforten öffnet, ist auch Wünsche dabei - als eine der sieben Markenbotschafterinnen.

Für die Web-Schönheit ist die Erotikmesse zwar Neuland, die Vorfreude aber jetzt schon da. "Ich bin schon etwas nervös, was mich auf der Venus so erwarten wird. Aber wer mich kennt, der weiß: Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ich freue mich aber schon sehr auf den direkten Fan-Kontakt", so die Influencerin.

Den ein oder anderen Tipp kann sich die Wahlberlinerin dann ja auch bei Micaela Schäfer (39) abholen. Die Nacktschnecke passt wie kaum eine zweite zur Venus. Die 39-Jährige feiert sogar schon ihr 10-jähriges Jubiläum.