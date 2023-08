Anne Wünsche: "Das war für mich die krasseste Urlaubserfahrung, die ich je gemacht habe"

Immer noch sichtlich geschockt berichtete Anne Wünsche (31) ihren Fans auf Instagram von ihrem Erdbeben-Erlebnis. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Seit drei Wochen lässt es sich der Ex-BTN-Star richtig gut gehen und reist gemeinsam mit Partner Karim El Kammouchi (34) und ihren Kids Miley (10), Juna (7) und Sávio (1) durch Südeuropa. Nach der spanischen Insel Menorca und der italienischen Hauptstadt Rom stand zuletzt Kreta in Griechenland auf dem Programm.

Doch der Aufenthalt auf der Mittelmeer-Insel wurde durch ein unschönes Erlebnis überschattet: "Leute, ich habe gerade mein allererstes Erdbeben erlebt. Und es ist echt nicht witzig", meldete sich Anne Wünsche auf Instagram zu Wort.

Zwar war das Erdbeben mit einer Stärke von 4,9 auf der Richterskala vergleichsweise schwach und hinterließ auf der Insel keine Schäden, doch der Influencerin ist der Schock noch deutlich anzusehen.

"Ich bin durch dieses Beben wachgeworden. Man bekommt richtig, richtig Schiss. Man bekommt richtig Panik. Was ist, wenn noch ein Nachbeben kommt? Was, wenn ein Tsunami ausgelöst worden ist? Was mache ich mit den Kindern? Wo renne ich hin?", berichtete Anne von ihrer Angst.

Sie habe im Bett gelegen, als dieses plötzlich angefangen habe, sich zu bewegen. Zuerst habe sie an einen Scherz von Tochter Miley gedacht. "Es war als hätte jemand am Bett gerüttelt", so die Café-Besitzerin. Selbst die Lampe im Hotelzimmer habe nachgeschwungen.