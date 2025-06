Anne Wünsche provoziert mit Video: Hier regt sie die Fantasie an

Berlin - Anne Wünsche (33) beherrscht die Klaviatur in den sozialen Medien! Der frühere "Berlin Tag und Nacht"-Star weiß, welche Knöpfe er bei seinen Fans drücken muss. Auch mit diesem provokanten Clip bringt sich die Dreifach-Mama wieder ins Gespräch.

Alles in Kürze

Anne Wünsches (33) Video erhitzt die Gemüter. © Screenshot/Instagram/annewuensche(Bildmontage)

Immerhin muss der Rubel weiter rollen. Während ihr Café in Berlin-Prenzlauer Berg mittlerweile Geschichte ist, hat die Unternehmerin zwei Online-Shops, bietet Online-Kurse an und ist zudem auf Nackedei-Plattformen erfolgreich unterwegs.

Dort macht die Influencerin richtig fett Kohle. Nach eigener Auskunft streicht sie bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von fünf bis sieben Stunden 40.000 Euro pro Monat ein, im vergangenen Jahr seien es sogar 60.000 gewesen.



Das Geld investiert Wünsche regelmäßig in eine exklusive Membership von Verkaufstrainer Dirk Kreuter. Kostenpunkt: stolze 100.000 Euro. Dafür reist sie gefühlt am laufenden Band zu Veranstaltungen nach Dubai - so auch jetzt wieder.



An Board war erneut ihre persönliche Assistentin. Auf Instagram deutete Anne wieder an, dass der Trip in die Stadt der Superlative mit reichlich Kosten verbunden sei. Die neuerdings selbsternannte "Mama Business Mentorin" betitelte ein aktuelles Video mit den Worten: "Es wird Zeit, meinen Flug nach Dubai zu zahlen."