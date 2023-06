Porno, Playboy, Nippel-Piercing? Anne Wünsche nimmt kein Blatt vor den Mund

Gern auch ins eigene Schlafzimmer: Auf ihrem OnlyFans-Account präsentiert sich Anne Wünsche den zahlenden Usern regelmäßig so, wie Gott sie schuf. Dass diese Freizügigkeit nicht allen gefällt, schert die 31-Jährige wenig.

Ex-BTN-Star Anne Wünsche geizt nicht mit ihren Reizen. Tabus gibt es für die 31-Jährige trotzdem. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche, TAG24 (Bildmontage)

Bis dahin will Anne Wünsche aber in jedem Fall weiter fleißig Material auf OnlyFans hochladen. "Ich liebe es total und mir macht es immer mehr Spaß", antwortete sie auf eine entsprechende Frage. "Ich bin dort teils sogar aktiver als hier. Poste TÄGLICH was ..."

Übrigens: Zwischen fünf und 15 Dollar (umgerechnet: zwischen 4,57 und 13,70 Euro) kostet ein Bild von Anne auf OnlyFans. "Kommt drauf an, wie viel ich anhabe und was ich zeige", so die frühere Laiendarstellerin.

Und so werden manche Fragen auch nur exklusiv für die zahlende Kundschaft auf dem Erotik-Portal beantwortet. Etwa die, ob Anne gerne einen Blowjob gibt oder eher nicht. "Stell mir die Frage gerne auf OF und ich beantworte sie dir", riet die Wahlberlinerin dem neugierigen Fan.

Pornos gehen für Anne Wünsche hingegen auch gegen Gage überhaupt nicht klar. "Da liegt eindeutig meine Grenze. Nein, sowas möchte ich nicht machen", stellte sie klar.

Zuletzt zoffte sich Anne Wünsche mit ihrem Ex Henning Merten (33) und teilte ordentlich gegen dessen neue Partnerin Denise Merten (32) aus.