Anne Wünsche hadert mit großem Lebenstraum: "Ich hab einfach Schiss"

Berlin - Anne Wünsche (33) hat einen großen Traum, den sie sich aus bestimmten Gründen jedoch nicht traue, zu erfüllen. Was eine Fünf in Sprachen wohl damit zu tun hat?

Alles in Kürze

Anne Wünsche (33) will auswandern, hat aber Bedenken. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

"Wieso wandert eigentlich aktuell gefühlt gerade jeder aus?", fragte die Influencerin sehnsuchtsvoll auf Instagram.

"Ich will auch am Strand liegen unter Palmen mit einem mega geilen Pool und mit 'ner mega geilen Butze", äußerte die Berlinerin ihren größten, unerfüllten Wunsch.

Doch Anne habe "Schiss" und gab direkt die etlichen Bedenken ihres Auswanderung-Traumes preis. "Was ist, wenn es meinen Kindern nicht gefällt?", fragte die Mama von Miley (12), Juna (9) und Savio (2).

Dann zählte Anne weiter auf, dass sie auch die Sprache lernen müsse. "Und ich bin wirklich sehr, sehr unbegabt, was das angeht." Die Influencerin habe in den Fächern Englisch und Französisch die Note 5 gehabt. Also keine guten Voraussetzungen.