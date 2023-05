Anne Wünsche eröffnet Café: Darum wird man den Ex-BTN-Star nicht hinterm Tresen sehen

Anne Wünsche eröffnet in wenigen Tagen ihr eigenes Café. © Instagram/Anne Wünsche

Mitten im Szene-Bezirk Prenzlauer Berg haben Touristen und Berliner eine Option mehr, sich ihren Latte Macchiato zu holen. Jedoch nicht zubereitet vom TV-Gesicht.

Die Dreifachmama hat sich extra Verstärkung geholt. "Ich selbst darf nicht hinter der Theke arbeiten und das ist auch ganz gut so. Ich habe dafür einen Profi mit an Board", erklärt die Unternehmerin in einer Fragerunde auf Instagram. "Bei ihr merkt man sofort, dass Kaffee nicht nur ihr Beruf, sondern ihr Leben ist."

Dass sie nicht selber hinter dem Tresen stehen wird, hat gleich mehrere Gründe. "Ich kann das nicht so gut und überlass das lieber dem Profi, der das seit Jahren macht und auch KANN", so die Wahlberlinerin weiter.

Zudem fehlt ihr der nötige Hygieneschein. Am Geld dürfte es nicht liegen. Der Kurs zur sogenannten Roten Karte kostet in Berlin in der Gruppe 20 Euro. Einzeln 36 Euro (Dauer circa eine Stunde).

Und zu guter Letzt: "Es war nie mein Plan hinter dem Tresen zu stehen. Es ist wie bei Glitzer im Kopf. Es sind nur meine Ideen und ich stelle Profis ein, die das dann für mich umsetzen."

Ab 30. Mai können sich die Kunden selbst überzeugen. Hausgemachte Bagels oder eigens zubereitetes Rührei sollten die Gäste aber nicht erwarten: "Unser Café ist so klein und sobald wir selbst backen, braten oder kochen wollen würden, müssten wir eine extra Wand ziehen. Das geht leider nicht ... also haben wir uns tolle Firmen gesucht, die uns beliefern."