12.05.2023 20:54 Das "Glitzer-Café" bringt Anne Wünsche an ihre Grenzen: "Ich kann nicht mehr!"

In zwei Wochen soll das Café von Influencerin Anne Wünsche in Berlin-Prenzlauer Berg eröffnet werden. Doch bei den Vorbereitungen läuft so einiges schief.

Von Mia Goldstein

Berlin - In zwei Wochen soll das "Glitzer Café" von Influencerin Anne Wünsche (31) im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg eröffnet werden. Doch bei den Vorbereitungen läuft so einiges schief. Anne Wünsche (31) hat Sorge, dass ihr Café nicht rechtzeitig fertig wird. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage) Die einstige "Berlin Tag und Nacht"-Darstellerin rotiert schon seit Wochen. "Mir platzt der Kooooopf! Ich kann nicht mehr und mache 20.000 Kreuze, wenn das Café fertig ist", sagt die dreifache Mama nun in ihrer Story auf Instagram. In ihrem Café stehend, schwenkt Anne die Handykamera auf die noch mit Folie bedeckten weißen Küchenschränke. Die Einrichtung, die sie eigentlich für ihren Laden haben wollte, hätte eine Lieferzeit von 20 Wochen gehabt. "Tja, dann hätte ich das Café erst in drei Jahren aufmachen können", echauffiert sich die Blondine. Der Boden des Ladens sei krumm und schief, weshalb der Aufbau der Schränke mehrere extra Tage in Anspruch genommen hätte. Zu allem Überfluss sei auch noch der Wasserboiler in ihrer Abwesenheit explodiert. Und als ein Techniker in das Café kam, um das WLAN zu installieren, bemerkte Anne, dass sie noch gar keine dafür erforderliche WLAN-Büchse besorgt hatte. Die dreifache Mama hat neben ihrem Café noch andere Projekte. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche "Es ist noch sooo viel zu tun. Ich weiß gar nicht, ob wir in zwei Wochen eröffnen können", äußerte sich die Influencerin besorgt. Das Café bereite Anne zunehmend Kopf- und Bauchschmerzen. Darüber hinaus sei das Geschäft mit einer Pappwand von einem Büro nebenan getrennt. Das wusste die Blondine allerdings noch nicht, als sie die Bohrmaschine angesetzt hatte. Das Ergebnis: "Wir sind beim Nachbarn wieder rausgekommen", lachte die 31-Jährige kopfschüttelnd. Alles, was man an Problemen haben könne, sei mit diesem Café abgedeckt. Aber eine Sache hätte doch ganz hervorragend geklappt: Die Kaffeemaschine wurde in rosa foliert und das ganz zur Zufriedenheit der Bald-Café-Betreiberin. Neben dem Café-Projekt ist die erfolgreiche Influencerin auf Only Fans aktiv, wo sie monatlich einen fünf- bis sechsstelligen Betrag verdiene, wie sie auf Instagram verriet.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)