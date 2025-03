Anne Wünsche gibt ihre Mallorca-Wohnung auf: "Es lohnt sich überhaupt nicht"

Anne Wünsche (33) würde durch die Abgabe der Wohnung einiges an Geld sparen. © Screenshot Instagram: anne_wuensche

Rund ein Jahr ist her, dass sich die 33-Jährige für ihre Wohnung am Ballermann entschied. Es sei die absolute Traumwohnung gewesen. "Die Wohnung ist einfach beim Megapark, Leute! Ich dreh am Rad. Ich lieb es total", so Anne damals.

Sie habe sich sogar vorstellen können, komplett auf die Balearische Insel zu ziehen. Doch nun ist die Unterkunft bald Geschichte. "Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Wohnung aufzugeben. Ich bin einfach zu selten da, es lohnt sich überhaupt nicht", offenbarte sie in ihrer Instagram-Story.

Da die Wohnung zur Miete sei, würde sie viel Geld sparen. "Ich werde dieses Jahr einfach viermal in Dubai sein", ergänzte die Influencerin. Das Geld könne sie dort in bessere Hotels stecken.



Erst vor wenigen Wochen verbrachte die ehemalige "Berlin Tag & Nacht"-Darstellerin ein paar Tage in der arabischen Großstadt. Sie wollte dort ihr Unternehmen weiter voranbringen.