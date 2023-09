Anne Wünsche hat neuen Chihuahua und direkt ein Problem

Anne Wünsche (32) hat einen zweiten Chihuahua. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

"So krass, wie er mich an Mimi erinnert, die ich vor einem Jahr gehen lassen musste. Es ist so als würde Mimi in jung hier liegen", sagte Anne auf Instagram völlig verzückt über den tierischen Zuwachs.

Zunächst war sich Anne nicht sicher, ob sie den Welpen behalten wollte. "Die Entscheidung war super, super schwierig. Und wir hatten schon ein paar Familien, die Toni auch gerne genommen hätten", erklärte das TV-Gesicht in ihrem Reel. Doch irgendwie sei immer irgendwas dazwischen gekommen, warum es dann doch nicht geklappt habe.

Da der kleine Hund nun schon länger bei Anne ist und mittlerweile eine Bindung zu den Familienmitgliedern aufgebaut habe, hat sich die dreifache Mama dafür entschieden, den Chihuahua zu behalten. Die tierischen News verkündete sie ihren Kindern und erntete dafür Freudenrufe, wie in ihrer Story zu hören ist.

Momentan trägt der tierische Familienzuwachs noch den Namen "Toni". Doch das gefällt der Influencerin gar nicht, sodass sie bei ihren 1,1 Millionen Followern nach Namensvorschlägen sucht.