Anne Wünsche schießt gegen Ex: Darum darf ihre Tochter Deutschland nicht mehr verlassen

Berlin - Geht der Zoff in die nächste Runde? Lange war es still bei Anne Wünsche (34) und ihrem Ex Henning Merten (35). Jetzt aber flammt der Rosenkrieg wieder auf.

Erst kürzlich verriet der Ex-BTN-Star zwar, dass auch die Steueroase Dubai ein Ziel sein könnte. Allerdings nur, falls sich die Situation in Europa tatsächlich zuspitzen sollte. Auf gepackten Koffern sitzt sie allerdings nicht.

Die brünette Beauty hatte nicht nur einmal eine Zweit-Wohnung auf Mallorca und auch immer wieder mit Auswanderungsplänen geliebäugelt, diese aber nie konkretisiert. Eben weil sie die Kinder nicht aus dem gewohnten Umfeld reißen wollte.

Henning hat sich dazu noch nicht geäußert, dafür aber legt die 34-Jährige in einem Interview, das TAG24 vorliegt, nach. Der Grund für die extreme Maßnahme: "Er hat Angst, ich könnte Hals über Kopf nach Dubai auswandern – etwas, das ich nie vorhatte", versichert das Nackedei-Model.

In ihrem Update der Woche auf Instagram verrät sie: Es gab Post vom Ex beziehungsweise Anwalt. Der YouTuber fährt schwere Geschütze auf: "Juna darf nicht mehr reisen beziehungsweise die deutsche Grenze verlassen", berichtet die Dreifach-Mama.

Zwischen Henning Merten (35) und Anne Wünsche herrscht mal wieder dicke Luft. © Instagram/Anne Wünsche, Instagram/Henning Merten

Besonders bitter: Der nächste geplante Urlaub kann nun nicht stattfinden. "Statt mit mir zu reden, verhängt er also ein Ausreiseverbot für Juna. Das bedeutet, sie darf nicht mehr in den Urlaub fahren, was mich sehr belastet. Wir hatten eigentlich geplant, an Silvester unsere erste Fernreise alleine zu machen. Daraus wird nun nichts, weil ich nicht ohne Juna reisen möchte."

Wünsche und Merten waren acht Jahre lang ein Paar, ehe 2019 das Liebes-Aus folgte. Seitdem fliegen immer wieder Giftpfeile. So gab es vor zwei Jahren ordentlich Zoff, als er offenbar Miley (er hat auch ihre ältere Tochter adoptiert) wegen "Halsschmerzen" vom Weihnachtsfest ausgeladen haben soll.

"Ich bin ganz sicher nicht die Frau, die nach einer Trennung die Kinder entzieht oder den Kontakt zum Vater erschwert. Im Gegenteil: Ich habe immer dafür gekämpft, dass die Bindung zwischen Papa und Kind bestehen bleibt", so Anne.

Und weiter: "In den letzten Jahren ist jedoch so viel passiert: Reiseverbote wegen angeblicher Strahlen im Flugzeug, abgesagte Feiertage – sogar an Heiligabend. Und jetzt das. Ich bin einfach nur froh, wenn endlich alles gerichtlich geklärt ist und dieser ständige Druck aufhört."

Zum Glück läuft es mit Karim da anders - trotz Trennung mitten im Urlaub. "Karim ist ein toller Papa. Wir unterstützen uns gegenseitig, stimmen Termine ab, und obwohl Savio bei mir lebt, teilen wir uns alles zu 50 Prozent auf. Uns beiden war wichtig: Wir funktionieren nicht mehr als Paar, aber wir wollen als Eltern alles richtig machen. Savio war ein absolutes Wunschkind – er soll spüren, dass Mama und Papa immer für ihn da sind."