Anne Wünsche setzt mit sexy Foto Zeichen und kassiert nächsten Shitstorm: "Das Problem bin nicht ich"

Berlin - Damit war zu rechnen! Anne Wünsche (32) hat auf Instagram mal wieder ihre freizügige Ader ausgelebt - um ein Zeichen zu setzen. Denn der Ex-BTN-Star hat eine wichtige Botschaft an seine Fans.

Anne Wünsche (32) triggert mit diesem Foto (links) mal wieder ihre Fans. © Instagram/Anne Wünsche

Was die Café-Betreiberin zu sagen hat, gefiel ihren 1,1 Millionen Followern allerdings so gar nicht. Auf Instagram pustet ihr heftiger Gegenwind ins Gesicht.

"Mach' deine Grenzen, nicht zu meinen Grenzen!", beginnt die Beauty ihr langes Statement, untermalt mit einem sexy Foto. Hierbei verhindern nur ihre Hände, sowie ein schwarzes durchsichtiges Nachthemd einen Blick auf ihre blanken Brüste.

"Wenn dich dieser Anblick so sehr stört und du anfängst, mit dem Finger auf mich zu zeigen, tut mir leid, dann musst du an DIR arbeiten. Ich tue niemandem weh, ich mache nichts Falsches", so die Dreifachmama. "Du kannst wegklicken, wenn es dir zu viel ist oder deinen Werten nicht entspricht. Aber bitte mach' nicht dein Problem zu meinem Problem!"

Die Wahlberlinerin betreibt seit knapp einem Jahr nun schon OnlyFans, und das ziemlich erfolgreich. Obwohl noch neu in der Branche, wurde Anne Wünsche gleich zur Botschafterin der Erotik-Messe Venus. Mit der Freizügigkeit macht sie sich jedoch nicht nur Freunde. Immer wieder muss sich die 32-Jährige rechtfertigen.