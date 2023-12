Sex sells: Anne Wünsche zeigt Jahresumsatz von OnlyFans und der hat es in sich

Finanziell hat sich der Schritt zu OnlyFans für Anne Wünsche (32) gelohnt. © Instagram/Anne Wünsche

Beim Blick auf den Kontostand wird die Beauty den Schritt zur Nackedei-Plattform aber wohl keineswegs bereuen. Finanziell hat es sich definitiv gelohnt.

In ihrer Instagram-Story hat die Dreifachmama ihren Jahresumsatz veröffentlicht. Allein auf OnlyFans kommt eine beachtliche Summe zusammen: Sie hat einen Umsatz von 1.315.891,59 Dollar brutto erzielt.

Wie viel davon als Gewinn übrig bleibt, verriet die Wahlberlinerin zwar nicht, doch am Hungertuch wird die reisefreudige Influencerin, die neben Instagram noch ein Café und einen Onlineshop betreibt, nicht nagen. Allein vergangenes Jahr soll ihr Umsatz die zwei-Millionen-Marke geknackt haben - und das sogar ohne OnlyFans.

Protzen will die Venus-Markenbotschafterin allerdings nicht, vielmehr dient es als Motivationshilfe. Was sie geschafft hat, können auch ihre 1,1 Millionen Follower schaffen. "Ich will euch damit motivieren, an euch zu glauben", schreibt die gebürtige Cottbuserin. "Wir alle haben dieses eine begrenzte Leben und wir wissen nicht, wie viel uns davon noch bleibt. Was wir wissen: Wir selbst können daraus nur das Beste machen."