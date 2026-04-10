Anne Wünsche startet auf Mallorca neu durch: "Ich weiß, was ich nicht mehr möchte"

Berlin - Nach Liebes-Aus und Mallorca-Auswanderung heißt es für Anne Wünsche (34) endlich: neues Leben, neues Glück! Doch das turbulente letzte Jahr hat die Influencerin ordentlich durchgeschüttelt – aber genau das hat sie stärker gemacht, wie sie nun verriet.

Anne Wünsche (34) hat im letzten Jahr gelernt, ihr Leben ganz nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. © Instagram/anne_wuensche

"Ich weiß heute sehr genau, was ich in meinem Leben nicht mehr möchte und auch nicht mehr akzeptieren werde", gesteht die 34-Jährige in einer Pressemitteilung, die TAG24 vorliegt.

Besonders ihre letzte Beziehung habe ihr emotional stark zugesetzt - inklusive vieler Tränen. "Genau dieses Gefühl hat mir aber auch gezeigt, dass ich mich nie wieder in eine Situation bringen möchte, in der es mir so geht", so Anne.

Der Kontakt zu ihrem Ex Karim ist inzwischen gut. Beide würde sich jetzt auf das konzentrieren, was wirklich zählt: das Elternsein. "Wir können uns in Bezug auf unseren gemeinsamen Sohn aufeinander verlassen, und das funktioniert gut. Wenn wir schreiben oder telefonieren, geht es fast ausschließlich um ihn", erklärt die ehemalige "Berlin Tag & Nacht"-Darstellerin.

Außerdem hat Anne gelernt, ihr Leben ganz nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten – ohne Kompromisse oder Abhängigkeiten.

Trotzdem wächst in ihr wieder der Wunsch, sich neu zu verlieben und besondere Momente mit jemandem zu teilen.