Anne Wünsche stellt eigene Sexpuppe vor: Doch so ganz zufrieden ist sie noch nicht

Berlin - Anne Wünsche (34) bringt in Zusammenarbeit mit dem Erotik-Händler "Marie Love" eine eigene Sexpuppe auf den Markt. Mit allen Details ist die Influencerin aber noch nicht zufrieden.

Anne Wünsche (34) ist inzwischen erfolgreich im Erotik-Geschäft tätig. © Screenshot/Instagram/Anne Wünsche

Zwar befindet sich das Anne-Double noch in Teilen in der Entwicklung, doch erste Bilder des Produkts wurden nun veröffentlicht.

In einer Pressemitteilung erklärte Anne Wünsche dazu: "Ich bin noch nicht ganz glücklich, deshalb feilen wir aktuell noch an den Feinheiten." Während der Körper bereits "ziemlich nah am Original" sei, gebe es insbesondere beim Gesicht noch Anpassungsbedarf.

Der Herstellungsprozess verlief nach ihren Angaben anders als üblich. Statt eines 3D-Scans habe man mit Fotovorlagen gearbeitet - ihr habe schlicht die Zeit gefehlt, so die Mallorca-Auswanderin.



"Das ist vermutlich auch der Grund, warum sich das Ganze ein bisschen länger hinzieht als geplant", sagte Wünsche. Ursprünglich sei eine Fertigstellung bereits für Dezember vorgesehen gewesen.

Besonderes Augenmerk lag demnach auf Details, die für ihre bestehende Zielgruppe relevant sind. "Mir ist vor allem das Gesicht wichtig, weil es wirklich aussehen muss wie ich", betonte sie. Gleichzeitig habe auch der Intimbereich eine zentrale Rolle gespielt. "Ich habe zum Beispiel ein Intimpiercing, und das musste die Puppe unbedingt auch bekommen."