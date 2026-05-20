Wie bitte? Anne Wünsche verdient mit Nackt-Fotos Millionen, aber sieht sich nicht als reich an
Berlin - Sie lebt in einer Luxusvilla auf Mallorca, fliegt für Motivationsseminare nach Dubai, hat noch eine Wohnung in Berlin, prahlt gerne mit ihren OnlyFans-Millionen und überrascht dann doch mit einer Aussage: Anne Wünsche (34) sieht sich selbst nicht als reich.
"Reich ist eine Definitionssache. Jeder versteht da etwas anderes", erklärt der Ex-BTN-Star auf TikTok. "Ich verdiene schon gut, aber ich sehe mich selbst nicht als reich."
Wie bitte? Dabei hat die Nackedei-Queen schon mehrmals ihr XXL-Gehalt offengelegt. Allein seit Start mit OnlyFans vor über drei Jahren soll sie eigenen Angaben zufolge schon knapp 4,2 Millionen Dollar gemacht haben - vor Abzug der Steuern.
Ein Gehaltsscheck, von dem die meisten nur träumen können. "Ich finde da geht noch was. Da kann noch was oben gehen", so die Mallorca-Auswanderin. "Die Geissens sind für mich reich."
Für diesen Luxus muss die OF-Millionärin tatsächlich noch ein paar Onlinekurse an den Mann oder die Frau bringen. Reich-reich wie die Geissens ist Anne Wünsche tatsächlich nicht.
Auch die Protz-Bude von Motivationsguru Dirk Kreuter auf dem Burj Khalifa in Dubai ist eher weit entfernt und dennoch: Laut IW-Definition (Instituts der deutschen Wirtschaft) ist die Unternehmerin durchaus reich.
Anne Wünsche zahlt auf Mallorca 9500 Euro Miete
Dabei wird in Deutschland zwischen Reichtum nach Einkommen (Single ab 5780 Euro) und nach Vermögen unterschieden. Verfügt man über beispielsweise über ein Nettovermögen von 477.000 Euro oder mehr, gehört man laut IW-Definition zu den reichsten zehn Prozent.
Wie hoch ihr Vermögen ist, verrät die TV-Bekanntheit nicht, und doch dürfte auch bei ihr ganzes Sümmchen zusammenkommen. Erst kürzlich verriet die 34-Jährige, dass sie sich monatlich ein Gehalt von 40.000 Euro auszahlt.
Das braucht die Dreifach-Mama aber auch. Allein die Miete auf Malle kostet die Beauty monatlich 9500 Euro. Hinzu kommt die Miete für die Wohnung in Berlin oder die regelmäßigen Flüge in die Hauptstadt, denn mit auf die Insel ausgewandert ist nur ihre älteste Tochter Miley.
"Die Kosten sind extrem gestiegen, seit ich hier bin. Das muss man schon so sagen, aber ich liebe es."
Titelfoto: Instagram/annewuensche.backup