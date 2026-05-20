Wie bitte? Anne Wünsche verdient mit Nackt-Fotos Millionen, aber sieht sich nicht als reich an

Berlin - Sie lebt in einer Luxusvilla auf Mallorca, fliegt für Motivationsseminare nach Dubai, hat noch eine Wohnung in Berlin, prahlt gerne mit ihren OnlyFans-Millionen und überrascht dann doch mit einer Aussage: Anne Wünsche (34) sieht sich selbst nicht als reich.

Anne Wünsche (34) zeigt gerne ihre Haut und auch ihr Einnahmen. © Instagram/annewuensche.backup

"Reich ist eine Definitionssache. Jeder versteht da etwas anderes", erklärt der Ex-BTN-Star auf TikTok. "Ich verdiene schon gut, aber ich sehe mich selbst nicht als reich."

Wie bitte? Dabei hat die Nackedei-Queen schon mehrmals ihr XXL-Gehalt offengelegt. Allein seit Start mit OnlyFans vor über drei Jahren soll sie eigenen Angaben zufolge schon knapp 4,2 Millionen Dollar gemacht haben - vor Abzug der Steuern.

Ein Gehaltsscheck, von dem die meisten nur träumen können. "Ich finde da geht noch was. Da kann noch was oben gehen", so die Mallorca-Auswanderin. "Die Geissens sind für mich reich."

Für diesen Luxus muss die OF-Millionärin tatsächlich noch ein paar Onlinekurse an den Mann oder die Frau bringen. Reich-reich wie die Geissens ist Anne Wünsche tatsächlich nicht.

Auch die Protz-Bude von Motivationsguru Dirk Kreuter auf dem Burj Khalifa in Dubai ist eher weit entfernt und dennoch: Laut IW-Definition (Instituts der deutschen Wirtschaft) ist die Unternehmerin durchaus reich.