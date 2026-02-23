Anne Wünsche über das erste Date: "Warum sollte er für mich bezahlen?"

Berlin - Wer sollte beim ersten Date bezahlen? Influencerin Anne Wünsche (34) hat eine klare Meinung zu dem Thema.

Beim Dating ist Anne Wünsche (34) für Gleichberechtigung. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

In einem neuen Instagram-Reel erklärte die ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin, dass sie mit der klassischen Erwartung, der Mann müsse automatisch die Rechnung übernehmen, nichts anfangen kann.

"Jetzt mal ganz im Ernst, können wir bitte mal über dieses Thema reden?", beginnt Anne Wünsche ihr Video. Im weiteren Verlauf stellt sie klar: "Es gibt kein Recht, dass er für mich bezahlen muss. Ich bin wildfremd, er kennt mich nicht."

Die 34-Jährige spricht dabei aus eigener Erfahrung als Single. Dating, so Wünsche, sei ohnehin schon schwierig genug – für Männer könne es aber zusätzlich teuer werden, wenn sie bei jedem ersten Treffen die gesamte Rechnung übernehmen sollen.

"Nach einem halben Jahr Insolvenz anmelden, oder was?", fragt die Wahlberlinerin ironisch. "Es gibt noch nichts, was wir in unserem Leben irgendwie geteilt haben. Wir wissen nicht mal, ob wir zueinander passen."