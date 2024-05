Anne Wünsche vor der nächsten großen Reise: "Ich hab richtig Bammel"

Berlin - Da ist aber jemand ganz schön aufgeregt! Anne Wünsche (32) hat ihren nächsten großen Trip geplant: Es geht in den Big Apple, nach New York.

Beim Koffer Packen kann man schon einmal die Krise bekommen: Anne Wünsche (32). © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

In einem neuen Reel auf Instagram sieht man die Influencerin beim Packen ihres Koffers. Als Soundtrack läuft dazu passend Taylor Swifts "Welcome to New York".

"Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie nervös ich bin und wie oft ich überlegt habe, das ganze Ding wieder abzublasen, weil ich Angst habe, dass es ohne mich hier nicht funktioniert", erklärte Anne dazu.

Der Grund für die Aufregung: Bei dieser Reise bleiben Partner Karim El Kammouchi (35), die beiden Töchter Juna (8), Miley (10) und Nesthäkchen Sávio Elio (1) zu Hause. Der Ex-BTN-Star reist nur mit einer Freundin in die schillernde US-Metropole.

Und warum auch nicht? Schließlich will das liebe Geld, das Anne mit freizügigem Bildmaterial, ihrem "Glitzer im Kopf"-Shop und neuerdings auch auf dem Feld der Kalendersprüche-Motivationscoachs (Stichwort: "Glaub an Dich!") verdient, auch ausgegeben werden.

Überhaupt reist das Reality-Sternchen ja gern und oft in der Weltgeschichte herum. Zuletzt standen etwa Rom, Menorca oder - wenn's mal nicht so weit sein soll - das "Tropical Island" in Brandenburg auf dem Programm.